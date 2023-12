Así está la "operación Villalibre" del Sporting: dispuestos a esperar al delantero

El Sporting no se ha movido ni un ápice en su hoja de ruta para el mercado de invierno, y tratará en las próximas semanas de convencer al delantero Asier Villalibre de salir del Athletic de Bilbao, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. La dirección deportiva mantiene a este potente ariete, de 26 años, como absoluta prioridad para el mercado de enero que se abre el próximo día 1. Los contactos entre todas las partes llevan produciéndose varias semanas, y el club bilbaíno conoce de boca de los rectores del Sporting el fuerte deseo que tienen de mover al "9" a Mareo en forma de cesión. El Athletic no obstaculizaría la salida si lo pide Villalibre. La decisión parece ser exclusiva del delantero, que de momento parece reacio a salir. "Quiero dejar claro que soy jugador de Athletic y que me quedo aquí", aseguró el delantero de Gernika hace unas fechas.

La dirección de Sporting conoce la dificultad de persuadir al delantero de salir ahora del club de su vida para competir de nuevo en Segunda División. Pero la apuesta rojiblanca por él es fuerte. El club tiene la intención de mantener un nuevo contacto con el futbolista en los próximos días. El área deportiva mantiene en el radar otros delanteros por si esta primera vía no avanza, algo muy probable. Jon Karrikaburu siempre ha sido un jugador del agrado de los gestores. Pero el delantero de la Real Sociedad que se encuentra cedido en el Alavés, donde no tiene minutos y apunta a una salida, maneja varias ofertas. En cualquier caso, no es el único punta que se observa desde el equipo de fútbol del Sporting. La prioridad es primero quemar todas las naves por "el Búfalo". El club rojiblanco podría incluso dilatar unas semanas más la llegada de ese ariete para esperar a que el atacante valore un cambio de aires. La mayoría de movimientos en el mercado de invierno se producen en los últimos días de enero. Queda una barbaridad de tiempo, y lo que hoy es blanco mañana es gris y pasado negro. Villalibre acaba contrato en 2025, y parece que antes o después saldrá del Athletic. Pero algunas voces creen que será en junio y no ahora cuando apueste por buscar un cambio de aires. El Sporting, en cualquier caso, lo quiere ya. Un "9" de área Los técnicos y los responsables de fútbol creen que "el Búfalo" encajaría a la perfección con el modelo de juego del equipo y que se adaptaría de maravilla en la ciudad. El de Gernika es precisamente un "9" de área que posee unas cualidades muy distintas a las que ahora tiene la plantilla. Un delantero con fortaleza aérea y que es fuerte en el remate, con un perfil distinto a Djuka, Otero y Campuzano. Villalibre hizo la pasada temporada una gran segunda vuelta con el Alavés y marcó de penalti el gol que llevó a los de Vitoria a Primera. En verano estuvo cerca de volver al Alavés, pero el Athletic le cerró la puerta. La apuesta de Txingurri Valverde por Gorka Guruzeta y la polivalencia de Williams lo ha condenado a un rol secundario, pero está rascando algún minuto dentro de la rotación. En los dos últimos encuentros antes de las vacaciones de Navidad, Valverde, es cierto, no le ha dado ni una sola oportunidad. La marcha a la Copa de África de Iñaki Williams podría empujarle a tener más opciones de jugar.