El año del renacer del Sporting y de José Alberto López: de un hipotético play-off, a Ramírez, Nacho Méndez o Gaspar

El termómetro marca cuatro grados en la plaza Mayor de La Fresneda y José Alberto López aparece abrigado hasta las cejas. Al exentrenador del Sporting y ahora dueño del banquillo del Racing se le intuye por los saludos que reparte entre quienes le felicitan por la marcha del cuadro santanderino. «Creo que estoy en mi mejor momento», reconoce en su cita con LA NUEVA ESPAÑA. El pasado 21 de diciembre se cumplieron cuatro años de su salida del conjunto rojiblanco, donde estuvo más de una década como entrenador entre el primer equipo y la cantera.

–¿Ha cambiado mucho desde entonces?

–El fondo es el mismo, lo que ha cambiado es la experiencia. Notas que la madurez y el conocimiento de la categoría son mayores. Tratas de crecer en otros apartados, como el análisis, en cómo conseguir la mejora individual de los futbolistas… En cuanto a valores y principios que quiero que tengan mis equipos, esos son muy similares.

–¿Cuáles son?

–Los relacionados con el esfuerzo, la intensidad y la solidaridad. Son importantes en un deporte colectivo como el fútbol. Hay veces que a los jugadores les cuesta entender esos esfuerzos para ayudar a otro compañero. He intentado mejorar en la manera de transmitirlo y también de exigirlo.

–¿En qué momento está ahora?

–En mi mejor momento, aunque espero que lleguen mejores. Tanto en lo personal y familiar, como en lo profesional. Estoy de maravilla, en un sitio donde me siento valorado por el club, la afición, los jugadores, los compañeros… La ciudad y la región es similar a Gijón y a Asturias, eso nos ha ayudado a todos a adaptarnos mejor y rápido. Si sumas todo eso a que los resultados acompañan, todo es mucho más sencillo.

–¿Es esta Segunda División más igualada que la de los últimos años?

–La veo más igualada, sí. Creo que el nivel medio ha subido. No veo a ningún equipo con la capacidad de separarse del resto. Veo muy buenas plantillas, pero que no tienen la regularidad de sumar muchas victorias y distanciarse. La clasificación es el reflejo. Desde el segundo clasificado a la mitad de la tabla hay siete puntos de diferencia. Me da la sensación de que será así hasta el final.

–¿Eso ayuda a Sporting y a Racing a soñar con acabar arriba?

–Hay que intentarlo. El Sporting tiene una plantilla muy buena, con un cuerpo técnico al que le ha costado asentarse, pero que ha demostrado que tiene capacidad y se ha adaptado muy bien a Gijón y a la Segunda División. Tienen una idea muy reconocible, una identidad, con jugadores a los que se les ve muy cómodos desarrollando esa idea. Hay varios futbolistas en un momento de madurez profesional importante.

–¿Quiénes?

–Nacho Méndez está a un nivel espectacular, el que conocía de él de sus etapas en el fútbol base y en el filial. Se lo dije tras el partido en El Sardinero. Me alegra mucho verle a este nivel, porque confiaba en que lo lograse, y creo que puede dar aún más. Luego los ocho goles de Gaspar son una barbaridad. ¡Y ninguno de penalti! Es un jugador que cada vez que coge el balón en campo contrario tiene la capacidad de que pueda pasar algo diferente. Nacho y Gaspar, además, sienten diferente lo que es el Sporting y Gijón. Hassan, Cali, Insua, Róber Pier… están dando un plus y José Ángel parece que tiene 18 años. Cuando juegas contra el Sporting sabes que es un equipo fiable y difícil de batir, y eso es mucho en esta categoría.

–El Racing también está ahí.

–Estamos con ilusión. La situación es privilegiada, pero en esta categoría, hoy estás bien y pasado mañana puedes estar muy mal. Eso te hace tener los pies en el suelo, siendo conscientes de que tenemos que dar un paso más para pelear con los mejores.

–¿Firmaba que la Liga acabase ahora y jugárselo todo al play-off? (el Sporting es tercero y el Racing, sexto).

–Sí, ¡claro que lo firmaba! La única pena sería que la primera eliminatoria fuera ya ante el Sporting. Creo que firmaríamos los dos acabar la temporada en play-off. Para nosotros sería un sueño, para el Sporting es más un objetivo porque tiene un buen presupuesto y una plantilla excelente, tiene que dar ese paso. En el Racing también tenemos que darlo como club, pero venimos de unos años muy complicados, con casi más pasado en Segunda B que en el fútbol profesional. Por eso hay que ser cautos sin perder ambición.

–El 3-2 ante el Sporting en El Sardinero casi fue una oda al fútbol de los dos equipos viendo tanto empate y tanta cautela en las últimas jornadas.

–En las tres últimas jornadas sí que hubo muchos empates, pero antes creo que no tantos como en temporadas anteriores. Eso hasta cierto punto me descolocaba. Aquel partido en El Sardinero fue una locura. Pudo acabar 6-5, o 5-6. Quizá porque esté dentro le dé más valor, pero no recuerdo un partido en Segunda en los últimos años como ese. Los dos equipos fuimos súper ofensivos. Fue precioso. No fue un hecho aislado, además, porque ambos demostramos esta temporada que somos así. El tema es que, en esta categoría, por desgracia, cada vez hay más miedo a perder.

–Empezó la temporada como único entrenador asturiano en el fútbol profesional español, pero ha vuelto Marcelino (Villarreal) y debutado Jandro (Amorebieta).

–Marcelino ya lo he dicho muchas veces, es mi referente. Tiene un talento impresionante para sacar rendimiento máximo a sus plantillas. A Jandro le deseo toda la suerte. Y luego tenemos asturianos de un nivel impresionante fuera como el mismo Luis Enrique. Lo importante en esto es poder trabajar y sentirse valorado.

–¿Cómo se mide eso?

–Mire, por ejemplo, en estas fechas. Lo que más disfruto como entrenador es empezar a recibir mensajes de cariño de jugadores que tuviste otras temporadas, no los de ahora. Al menos, a mí es una de las cosas que más me reconforta en la profesión. Estás constantemente tomando decisiones y el futbolista, a veces, no las entiende hasta que toma cierta perspectiva. Que después de todo eso te tengan en cuenta, es que algo debes haber hecho bien con ellos. Soy de los que piensa que lo personal siempre debe estar por delante de lo profesional, por eso le doy valor a esos detalles.

–Termina contrato en junio. ¿Seguirá en el Racing?

–No lo sé. Estoy muy contento en Santander y sé que el club quiere renovarme. En el fútbol no siempre hay momentos buenos, de esos de poder pararte y elegir... Por eso cuando llegan hay que aprovecharlos. También en esta profesión, o al menos lo entiendo así, hay que ser agradecido y demostrarlo cuando tomas una decisión como de la que estamos hablando. El Racing de Santander confió mucho en mí en un momento en el que nadie me quería. Llegué a tener varias entrevistas con varios clubes, pero ninguno daba el paso. Poco después, ellos apostaron por mí. Eso lo tengo muy presente.

–El Sporting vive una situación similar con Miguel Ángel Ramírez ¿Es más difícil ver ahora contratos largos o renovaciones tempranas en el mundo de los entrenadores?

–Los proyectos que tienen éxito son los de larga duración y los entrenadores somos los más frágiles del fútbol porque los resultados hacen que de un momento a otro, se dude. Si el entrenador tiene fuerza, normalmente no hay problema. Eso es creer en un proyecto. Creo que en el Sporting se han cambiado muchas cosas y desde fuera, lo que se siente, es que hay proyecto y se tiene muy claro hacia dónde se quiere ir. En el Racing me transmiten lo mismo.

–Usted en su día dijo que el problema del Sporting no era de entrenador y Ramírez coincidió hace unos meses en el diagnóstico.

–Es que cuando se lleva a cabo una idea de proyecto, los clubes están más cerca de alcanzar sus objetivos. Para eso se necesita tiempo y esa idea no puede depender de tres o cuatro resultados, como me ha sucedido en otros clubes. No es normal ver a equipos con tres entrenadores en un año. Si el proyecto es solo el entrenador, algo falla.

–¿Cómo desconecta en vacaciones?

–Salir de la rutina del día a día ya es desconectar. El fútbol es mi vida y no hay un solo día que no piense en cosas de fútbol. Ahora, todo el cuerpo técnico estamos haciendo un análisis más exhaustivo y detallado de la primera vuelta: cómo hacemos los goles, cómo los recibimos… A partir de ahí, buscas cómo mejorar. Somos el equipo que más goles hace de la categoría, pero también recibimos mucho.

–¿Qué le pide a los Reyes?

–Salud. Estoy muy contento con la plantilla. Su rendimiento está muy por encima de lo esperado. Ojalá podamos pelear con los mejores hasta el final y acabar en Primera, pero decir eso ahora no ayuda. Todo será una consecuencia de cómo afrontas el día a día. La realidad es que para conseguir un objetivo precioso quedan 21 etapas súper difíciles. Hay que estar preparado para sufrir y ser prudente.

–¿Quieren también un delantero como el Sporting?

–¡Todos en Segunda queremos un delantero! (se ríe). Nosotros estamos muy contentos con los que tenemos. Ya veremos qué se puede mejorar en el mercado de invierno.

–Un deseo para el 2024.

–Trabajar. Amo el fútbol y mi trabajo. Vivo por y para ello. Lo pasé mal cuando me tocó estar parado. Es una profesión dura y difícil, pero maravillosa.