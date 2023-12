"No hay avance en el protocolo de peñas ni lo habrá con esas bases"

Inicia el segundo año de legislatura como presidente de Aficiones Unidas, el colectivo que aglutina a 35 federaciones de peñas de clubes del fútbol español. Jorge Guerrero Meana (Gijón, 1972) es también presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, siendo beligerante con la manera de ordenar el trato con las peñas de Orlegi. En su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA aborda el protocolo que siguen sin firmar (sólo se adhirieron a un convenio "de mínimos" al margen del trato a las peñas), se muestra crítico con la propiedad y pone en valor el "esfuerzo de Javier Tebas por cuidar al aficionado" a pesar de que "muchos digan todo lo contrario".

–¿Cómo ha sido su primer año al frente de Aficiones Unidas?

–De mucho trabajo y en permanente cambio. Hemos visto relevos en los interlocutores de la Federación Española, el CSD, el Ministerio de Cultura y Deporte… Lo más positivo ha sido encontrar el apoyo de Javier Tebas y de LaLiga. Es la institución que más mira por el aficionado.

–¿Siente ese respaldo en la grada?

–Somos el único interlocutor que tiene ahora mismo el aficionado con todos los estamentos del fútbol, no hay otro. Mucha gente dice que no les representamos. Bien, correcto, pues les digo que hemos sacado adelante acuerdos de los que el gran beneficiado es el aficionado. Le hablo, por ejemplo, de paquetes de 300 entradas a 15 euros en Segunda y de otras 300, a 30, en Primera. Esas van principalmente para el abonado peñista. Por no hablar de otras iniciativas, como ser los primeros interesados en resolver cualquier problema dentro y fuera de los estadios. No hay nadie que aglutine a un millón y medio de personas del fútbol como estamos consiguiendo nosotros. Y sin pedir dinero. Somos un ejército de voluntarios. Le pese a quien le pese.

–¿La Federación de Peñas Sportinguistas mantiene el paquete de 300 entradas a 15 euros?

–No. Hemos perdido mucho con la nueva propiedad del Sporting. A día de hoy, nosotros tenemos acceso al 60% de esas entradas, es decir, 160, y el club dispone del resto, a ese precio de 15 euros. No hay caso igual en el resto de España. Es triste. Pasamos de ser pioneros en el convenio que firmamos en su día con Javier Fernández, a esto.

–¿Siente que han perdido influencia?

–Siento que debemos seguir demostrando quiénes somos. Mire, llevábamos ocho años desarrollando la campaña de donación de sangre, y este año ni nos han llamado. Luego se deja de colaborar en la concentración sportinguista, se le hace a un lado, y ahora resulta que quieren hacer un día para las peñas cuando ya lo teníamos instaurado nosotros. Pues nada, pintaremos otro cuadro, no pasa nada. ¿Alguien necesita colgarse medallas? Que se las ponga, y no lo digo por el presidente. Con David Guerra tengo un trato exquisito y con Carlos Barcia, también. Carlos es el único interlocutor válido.

–Se le nota dolido.

–No. Simplemente te preguntas: "¿Por qué no se cuenta con nosotros?" Me gustaría que las cosas se hicieran de otra manera. El Sporting sigue siendo el Sporting, pese a que muchos me dicen que esto ha cambiado, que esto es Orlegi. No, esto es el Sporting. Con el tiempo todo el mundo se dará cuenta de que la afición del Sporting es distinta a las demás.

–¿Llegarán a firmar el protocolo de peñas con la Federación de Peñas Sportinguistas?

–No hay ningún avance. Cero. Ni lo habrá si se siguen con esas bases, con cosas que no tienen ningún sentido. La peña Carbonera va a cumplir ahora 40 años, con miembros de una media de edad de 70 años, según el protocolo, ¿esa gente va a tener que esperar cinco o diez años más para tener de nuevo en su peña una representación del club? Me da rabia que los que están dentro del Sporting, como Joaquín Alonso, no vean estos detalles. Me molesta que no defienda estas cosas. Eso es no entender al Sporting. El único que parece que está empezando a entenderlo es David Guerra.

–¿Cuál es para usted el modelo válido?

–Cada club y cada afición es diferente y el modelo a seguir es el que siempre tuvo el Sporting. Por ahí me quieren vender que se tomó como referencia el modelo de la Real Sociedad, cuando el club no se lleva con su Federación, o el del Athletic, que ni tiene. Siempre lo de fuera parece mejor. Repito, fuimos nosotros los primeros en firmar convenios con el club a los que ahora se suman colectivos como la Grada de Animación. Aunque no se les represente, aquello repercute ahora en los demás.

–Ahora mismo Unipes sí está celebrando actos con representación del club al estar dentro del protocolo. ¿Existe algún otro club con esta singularidad?

–No. Sólo le diré que el Sporting siempre fue referente en trato a sus peñas. Lo contaba bien Quini. Las cosas pueden cambiar, pero la gente, no. Se puede vender Jalisco, pero aquí la sidra se seguirá echando igual.

–¿Cómo es su relación con Alejandro Irarragorri?

–No la hay. He tenido tres minutos de conversación con él. Fue como presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas. Como representante de Aficiones Unidas, cero. ¿Eso es preocuparse por el aficionado? He pasado más tiempo con Florentino Pérez que con él. Igual es que sus mensajeros le mandan información sesgada.

–Hablaba de que LaLiga es la que más apoya al aficionado ¿en qué se traduce?

–Para empezar, en perseguir la violencia en los estadios. Es la primera en luchar contra esos hombres de negro, esos malotes (ultras), para que las gradas sean seguras, que podamos disfrutar del fútbol. El compromiso de Tebas en esto es muy importante y desde fuera parece que no se palpa. LaLiga también nos está ayudando a desarrollar otras iniciativas, como el turismo deportivo.

–¿De qué se trata?

–Vamos a sacar en breve una partida de 75.000 euros para subvencionar autocares en los desplazamientos. Si se cumplen unos requisitos, y con un máximo de 500 euros, ayudaremos en los viajes. Hay otra iniciativa que ya están disfrutando 20 peñas sportinguistas. Cada peña que acredite que tiene su sede en un bar donde tengan LaLiga TV Bar (se retransmitan partidos por televisión), al señor del bar se le dan 500 euros para cubrir los gastos de esa suscripción. Siempre digo que estar en la Federación de Peñas es todo ventajas, como poder retirar tu entrada a través de nuestra aplicación móvil.

–¿Qué opina de la Superliga?

–Está llena de discursos populistas, como el de que el fútbol será gratis para el aficionado. El mismo que dice eso, es el que fija ahora entradas a 90 euros y no quiere adherirse al convenio que logramos en Aficiones Unidas de asegurar al menos un paquete de 300 entradas a 30 euros en Primera.

–Usted estuvo en la final de Sídney durante el polémico beso de Rubiales a Jenni Hermoso ¿Cómo lo vivió?

–Viví mal la polémica del palco, como todo el mundo. El beso no lo vi, y aunque viajé de vuelta con la expedición, tampoco en el avión vi nada. Fui consciente de la polémica al llegar a España. Lo que nos queda es que hay que apoyar al máximo al fútbol femenino. Tenemos ahora a una asturiana como Beatriz Álvarez Mesa al frente de la Liga de Fútbol Femenina, que está haciendo cosas interesantes. Irá a más.

–¿Conoce a Pedro Rocha?

–Tengo muy buena relación con él, incluso en una de sus últimas comparecencias agradeció públicamente el trabajo que estamos haciendo en Aficiones Unidas. También tengo mucho contacto con Medina Cantalejo, aunque últimamente los árbitros no tienen contenta a la afición del Sporting.

–¿Será El Molinón sede del Mundial?

–Desde mi parcela, he intentado ayudar en todo lo que he podido. Hasta compramos 2.000 bufandas en apoyo a la candidatura que hemos repartido por toda España. Veo que hay empuje para sacar dinero, pero, de momento, el aficionado no importa.

–¿Cómo ve al Sporting en lo deportivo?

–Con mucha ilusión, como todo el sportinguismo. Hay que ponerle una gran nota al equipo. Ojalá se pueda mantener la línea en la segunda vuelta.