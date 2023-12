Acabó el 2023 haciendo gol ante el Eibar y espera iniciar el nuevo año con el Sporting en idéntica dinámica a la de la primera vuelta. Víctor Campuzano se mantiene al margen de la búsqueda de delantero por parte del club rojiblanco y subraya el valor de mantener el "buen rollo y la comunión con la afición" que ha llevado a devolver la ilusión por el ascenso.

Cerró el año con gol. “Me encuentro muy bien. He acabado muy bien esta fase final de la primera vuelta. Con ganas de aportar más, si puede ser con goles, bien. Estoy inspirado”.

Balance del año. “Empezó bastante mal y hemos acabado muy bien. Como grupo, también. Nadie se esperaba que acabáramos donde estamos. Estamos ahí, terceros, a tiro de piedra del ascenso directo. Hemos despertado la ilusión de la gente. Pare este año, seguir. La plantilla lo da todo, hay buen rollo, comunión con la afición… Es el camino para llegar al ascenso”.

Delantero. “Es cosa del club que decidan quién tiene que venir o no. Siempre he estado tranquilo. Siempre que venga alguien a sumar será bienvenido. Nadie se esperaba el último día Roque, y ha ido muy bien”.

Campaña solidaria con su hermano. “Cada año siempre hacíamos algo para intentar donar para ayudar a la gente. Siempre lo hemos hecho juntos. En el Espanyol hicimos varias cosas. Mi hermano está en la Kings League, aprovechamos que tiene más visibilidad a través de la plataforma de Twitch. La gente se ha animado. Gente de aquí, de Gijón, de Barcelona, de Argentina… El resultado fue muy bueno, eso indica que la gente tiene ganas de ayudar y se agradece (recaudaron 2.000 euros para la investigación del cáncer infantil).

Segunda vuelta. “Creo que la segunda se resumirá en lo que se ha visto. Da igual que estés arriba o abajo en la clasificación. Este año no hay ningún club infinitamente superior. Hay grandes plantillas, pero luego está todo muy igualado. Pelearemos porque sabemos que podemos estar ahí a final de temporada”.

Cambio en lo personal. “¿La clave? La continuidad. No he tenido mucha, pero sí más que en otras ocasiones. He cambiado también mi dieta. Jugar cinco partidos seguidos, que no son muchos, te dan tener ritmo, estar a buen nivel y el equipo, también. Me quedo con eso”.

2024. “No me gusta pedir. No soy de pedir. Me gusta hacer las cosas. Que sigamos dando la cara y dando la imagen que estamos dando. En comunión con la afición”.

Parón navideño. “Es atípico (que sea tan largo). Se agradece porque hemos tenido unas temporadas ajustadas, más con el tema del Mundial. Sinceramente se agradece porque es tiempo para estar en la familia. La competición llegará igual, lo importante es estar preparado. Lo estaremos para iniciar la temporada con buen pie”.