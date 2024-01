Miguel Ángel Ramírez analiza su primer año en el Sporting: de una llamada en Maspalomas, a la anécdota del temporal en Mareo

Hace un año, Miguel Ángel Ramírez recuerda estar disfrutando de los primeros días del mes de enero al sur de la isla de Gran Canaria. Allí se encontraba descansando mientras escuchaba algunas ofertas para retomar su carrera profesional. Vinculado con el banquillo de la selección absoluta de Ecuador, entre otros destinos, el teléfono sonó entonces con un reto que él no se imaginaba. Al otro lado del auricular, Gerardo García, director de gestión deportiva del Sporting, le habló del interés del club rojiblanco en contratarle. Así se inició una etapa en Gijón de la que el próximo día 17 se cumplirá el primer aniversario. "Vine limpio de mente para dejarme sorprender. No suelo generarme expectativas porque así tampoco me frustro", asegura a LA NUEVA ESPAÑA, para quien analiza cómo ha sido su agitado viaje al frente de la nave sportinguista.

"La llamada me pilló concretamente en Maspalomas. Y sí, el primero en llamarme fue Gerardo (García, director de gestión deportiva)", cuenta Miguel Ángel Ramírez, con una sonrisa, mientras recuerda cómo fue el inicio de su relación con el Sporting. No oculta que, por aquel entonces, "estaba pensando más en otro posible destino que en éste", pero cuando la opción tomó cuerpo y se puso sobre la mesa, acabó ganando a otras que tenían como atractivo aumentar su prestigio a nivel internacional. Entre ellas, la de hacerse cargo de una selección de Ecuador en la que conocía a muchos de sus protagonistas, tras su paso por Independiente del Valle. Incluso semanas antes había estado en el Mundial de Qatar, especialmente atento a la evolución de la "Tri", tras un tiempo colaborando con la Federación Ecuatoriana. No tuvo mucho tiempo para acabar de decidirse por el Sporting. Tampoco lo necesitó. "Cuando se dio la llamada me tomé 24 horas para pensarlo. Lo hablé con gente de fútbol con la que tengo amistad, con familia, amigos… Terminé tomando la decisión yendo a Las Palmas y haciendo rápido las maletas, porque querían que dirigiera ante el Valencia. Tuve que hacerlo todo en cuestión de pocas horas", detalla el entrenador rojiblanco. Vuelo a Asturias, y del sol de Gran Canaria a un fuerte temporal que le acompañó en sus primeros días en Gijón. El frío y la lluvia también dieron para protagonizar una anécdota que todavía le recuerdan en Mareo. Jugadores y entrenador todavía tienen presente cómo fue el primer entrenamiento de Miguel Ángel Ramírez en Mareo. De la lluvia y el fuerte viento se pasó a un ligero granizo que hacía casi imposible poder mantener el desarrollo del entrenamiento con normalidad. El primer sorprendido por el clima fue el propio Miguel Ángel Ramírez, quien optó por aguantar estoicamente. Aquello no daba tregua y los jugadores empezaron a mirar al entrenador con la intención de que parara aquello para resguardarse. Al menos, durante unos minutos, hasta que pasase el chaparrón. Ramírez entendió aquello como su primera prueba en Gijón, como un momento en el que si un entrenador canario se arrugaba con la primera tormenta, después podrían acabar acusándole de blando. Su reacción fue la de completar la jornada como si nada. Aquella decisión todavía es recurrente entre quienes compartieron con Miguel Ángel la primera de muchas sesiones de trabajo sobre el césped de Mareo. "Vine con la intención de poder darle la vuelta a una situación que entendía iba a ser muy difícil de librar", resume el entrenador del Sporting sobre un propósito que ha ido consiguiendo con mucho esfuerzo y duras críticas. Su inicio estuvo lejos de devolver al Sporting a la zona alta de la clasificación, como muchos esperaban tras relevar en el cargo a una institución como Abelardo Fernández. El equipo acabó navegando más pendiente de evitar caer en los puestos de descenso que de meterse entre los seis primeros. Fue una fase de conocimiento y de construcción para lo que vino después. El inicio de su segunda campaña en el banquillo, con algún momento de tensión incluido durante el verano y una oferta para fichar por el Barcelona de Guayaquil, ha devuelto al mejor Sporting. El conjunto gijonés cerró el 2023 tercero, después de estar durante cinco semanas consecutivas en ascenso directo, y con la sensación de poder luchar, de igual a igual, con los favoritos a dar el salto de categoría. Un cambio que ha situado a Miguel Ángel Ramírez como el líder deportivo de una "transformación", como le gusta decir, que pasa por volver a ser un equipo lo más competitivo posible. Desde que llegó a Gijón ha dirigido 43 partidos oficiales, entre Liga y Copa del Rey. Ha logrado 15 victorias, 15 empates y 13 derrotas. El equipo firmó 50 goles a favor y 45 en contra. Inicia un 2024 con muchos retos por delante. El primero, mantener la dinámica del Sporting para poder alcanzar el mes de junio peleando por dar el salto de categoría. El ascenso sería, además de un éxito rotundo, un premio inesperado viendo las expectativas con las que se comenzó la campaña. También queda por resolver su continuidad en el banquillo. Miguel Ángel Ramírez termina contrato en el mes de junio, y tanto por parte del club como por parte del entrenador se ha optado por aplazar la decisión para cuando esté más avanzado el campeonato. La relación pasa ahora mismo por uno de los momentos de mayor sintonía. El nuevo año promete ser tan apasionante como las horas en las que todo comenzó a través de una llamada a Maspalomas.