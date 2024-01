Villalibre rechaza al Sporting, que activa otras opciones

El Sporting ya se encamina a otras opciones para fichar a un "9" este mes de enero, después de caerse definitivamente la vía de Asier Villalibre, su plan A para el mercado de invierno, avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Villalibre se queda en el Athletic al 100%. Al menos hasta junio. Luego el jugador tiene previsto volver a analizar su futuro. El entorno del delantero de Gernika ya ha confirmado a los ejecutivos de club rojiblanco la decisión de "El Búfalo" de seguir en Bilbao.

Asier Villalibre, delantero muy reputado en la categoría después de su exitosa cesión en el Alavés la pasada campaña, contabilizó en las últimas semanas propuestas de cesión de media Segunda División: Zaragoza, Éibar, Tenerife... Pero la única que le hizo dudar de verdad fue la del Sporting, aunque finalmente ha tirado más su deseo de terminar esta campaña con el Athletic de Bilbao y aportar su granito de arena para ayudar a los de Valverde a meterse en Europa. Los mandamases del área deportiva del club rojiblanco mantuvieron varias conversaciones directamente con el delantero, de 26 años, según pudo conocer este periódico. Pero no hubo avances por el fuerte deseo del ariete de seguir en Lezama.

Descartada ya definitivamente la opción de firmar a Villalibre, el área deportiva maneja un selecto grupo de nombres para abordar el fichaje de un delantero. El perfil que se busca es de un atacante de área, con un perfil distinto a Otero, Campuzano y Djuka. Uno de los nombres que están sobre la mesa es el de Jon Karrikaburu, como también avanzó este periódico. "Karrika" cuenta con propuestas de varios clubes de Segunda: Elche, Leganés… En principio es una opción complicada para el Sporting, que tiene mucha competencia. Lo que parece evidente es que el jugador saldrá este mes de enero del Alavés, donde no está teniendo minutos. En la Real hay un gran enfado con la gestión de la carrera del atacante, de 21 años. "Karrikaburu, teniendo a Kike y Samu, lo va a tener complicado. A mí me da mucha pena, yo os lo dije. Estos chicos necesitan jugar. Ya os dije que tenía que decidir muy bien dónde ir y no sé si él, su entorno o su representante decidieron ir a un equipo de Primera", declaró Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, club poseedor de los derechos del delantero. En Mareo mantienen otros nombres en el radar y gozan de algo más de 400.000 euros para moverse. El club sigue atento a otras vías y viene recopilando ofrecimientos de agentes y direcciones deportivas. La prioridad pasa por contratar a un delantero que pueda sumar de inmediato, por lo tanto se pretende contratar a un jugador que conozca la categoría y el fútbol español.

Media Segunda busca un "9"

El grueso de direcciones deportivas de Segunda se pelea en esta ventana de enero por el mismo objetivo: fichar gol, algo que no abunda y además es todavía más difícil de encontrar en invierno. La mayoría de clubes punteros de la categoría se pegan por los mismos objetivos, lo que dificulta mucho la contratación de un delantero y obliga en ocasiones a aguantar hasta el cierre del mercado. Weissman, por ejemplo, maneja intereses de muchos clubes de la categoría. Karrikaburu, pretendido por el Sporting, es otro ejemplo de un jugador con mucho cartel.