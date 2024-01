"No me planteo salir, tengo contrato con el Sporting y mi cabeza está al cien por cine centrada aquí", aseguró ayer Djuka en rueda de prensa, enfatizando su compromiso con el equipo rojiblanco ante la probable llegada de Mario González. "Tengo que meter más goles, los delanteros vivimos de eso y no metí muchos en la primera vuelta, pero siempre lo doy todo", expuso el montenegrino, que se mostró "muy contento" por el rumbo del equipo, aunque enfatizó que "debemos seguir mejorando".

Sobre el intento del club de traer un delantero, Djuka asegura que siempre es bienvenida la competencia, pero no cree que al equipo le haga falta un goleador nato. "Creo que es mejor para el equipo que haya varios jugadores que metan goles, como pasa ahora, a que haya un solo jugador que meta veinte", dijo el delantero rojiblanco en su intervención de ayer. Entrenamiento abierto al público. El Sporting se ejercitará hoy, a las 10.30 horas, en el campo 2 de la ciudad deportiva de Mareo en el tradicional entrenamiento previo a la noche de Reyes en el que se espera una gran presencia de aficionados, en especial de niños. Los rojiblancos retomarán la Liga el domingo 14 contra el Huesca.