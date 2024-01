Con su continuidad en el Sporting en el aire, Pablo Insua, cuyo vínculo contractual con el club rojiblanco expira el próximo mes de junio, empieza a ser objeto de interés por parte de alguno de los equipos punteros de Segunda. Uno de ellos es el Real Zaragoza, que, según informa "El Periódico de Aragón", del mismo grupo que LA NUEVA ESPAÑA, ha traslado al defensa central su intención de contar con él de cara al curso venidero. Por el momento, no obstante, el conjunto maño no ha trasladado una oferta formal al jugador –que es libre de negociar con otros clubes desde el pasado día 1 de enero–. Insua, por su parte, no ha rechazado aún ninguna oferta de renovación por parte del Sporting. El central gallego, de 30 años, es un fijo en el eje de la zaga rojiblanca desde su llega hace dos cursos.