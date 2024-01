Izquierdoz, todo al Sporting

Cali Izquierdoz desoyó en las últimas semanas distintas propuestas e intereses de clubes que preguntaron por su situación, y volvió a manifestar que su única intención es la de continuar en el Sporting y terminar los dos años de contrato que firmó con el club rojiblanco en verano de 2022. Lanús e Independiente, del fútbol argentino, volvieron a contactar recientemente para trasladar un fuerte interés en su fichaje con vistas a hacer el movimiento en este mismo mes de enero. Pero el capitán del club rojiblanco volvió a insistir en que se queda en Mareo, reiterando su compromiso con el proyecto e ilusionado por la posibilidad de luchar por el ascenso a Primera División. Cali se queda. Aunque algunas de las ofertas le ofrecen más estabilidad temporal.

Izquierdoz, de hecho, no se ha planteado en ningún momento dejar el Sporting durante el actual mercado de invierno, ni mucho menos, en un momento donde además ha ganado protagonismo y peso dentro de las alineaciones para Miguel Ángel Ramírez. Estas opciones –las del mercado argentino– no han sido las únicas que ha contabilizado el potente central, de 35 años. En diciembre, Cali recibió un sondeo del fútbol español, del Granada. En el club nazarí se encuentra "El cacique" Medina, un técnico que lo conoce a la perfección. Pero hasta ahí. Ninguna de las vías que le tentó de una u otra forma fue a más. Las del fútbol de su país, con un fuerte interés, no avanzaron por la firme voluntad de Cali de seguir en Gijón, donde se encuentra muy feliz y adaptado a la ciudad, que es del agrado de su familia.

Aunque su papeleta en verano era delicada, con Ramírez dando prioridad a otro perfil de defensa y mostrándole la puerta a una salida, con una fortísima competencia en su demarcación – Pier, Insua y Pascanu–, el capitán del proyecto le ha dado la vuelta a la situación y ha conseguido ser un jugador importante para el técnico canario. En el último tramo de competición, de hecho, Izquierdoz ha sido titular indiscutible, un fijo en los esquemas ya sea con defensa de tres o de cuatro. Ha competido desde el inicio en los últimos cinco encuentros de Liga, rayando además a un buen nivel. Eso sí, el domingo será baja segura contra el Huesca al cumplir ciclo por amarillas. Insua y Pier volverán a ocupar el centro de la zaga.

Sin contactos para renovar. El central argentino apura los últimos meses de su contrato en el Sporting, después de un año y medio de estancia en el club, donde ha pasado por todo tipo de momentos. El 30 de junio se termina su vinculación, y, de momento, no se ha producido ningún contacto entre los gestores deportivos del club rojiblanco y el entorno del jugador. Otra cosa es que se valore más adelante un movimiento a través del Grupo Orlegi. En Santos Laguna, Izquierdoz es una leyenda. En el club rojiblanco se valora su profesionalidad y liderazgo, siendo un capitán con jerarquía real y un notable peso en el grupo, que le tiene un enorme respeto. Pero no se ha dado ningún paso para abordar su continuidad, algo que en estos momentos parece muy difícil. En cualquier caso, el análisis se abordará más adelante.