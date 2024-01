El Sporting busca una salida para Jeraldino y ceder a Jordan en España

El Sporting tiene que resolver el enredo de la "operación salida" en este mercado de invierno, algo que es clave para poder moverse a por el "9" y tratar de cerrar a Mario González, el principal objetivo. Ya no es un tema de dinero, sino simplemente de espacio porque el club rojiblanco tiene ahora mismo todas las fichas ocupadas –las 25–, y el problema radica en que los jugadores que tienen más pretendientes en el mercado, como el canterano Diego Sánchez o el medio Jonathan Varane, son a los que no se quiere dejar salir en enero para evitar descapitalizar al proyecto. Mientras, resulta más complicado encontrar acomodo a un descarte como Ignacio Jeraldino, o incluso hallar una cesión en territorio nacional para Jordan Carrillo, que necesitar estar al menos dos años residiendo de forma continua en España para conseguir el visado.

La necesidad de liberar una ficha es obligada si se quiere firmar a González o a otro "9", independiente de lo que suceda después con Bamba, al que en verano se prometió inscribir en enero, pero que se le busca ahora un nuevo destino donde pueda tener la continuidad que necesita después de más de un año parado por problemas musculares. Si el Sporting quiere contratar a un delantero, antes necesita mover la "operación salida". Si no, imposible. Hoy, el foco está puesto en coronar la plantilla con un "9". Pensar en más movimientos suena en estos momentos complicado por las fichas y la envergadura de la operación de González, en la que se trabaja con Los Ángeles F.C. La faena es dura, porque lo "fácil" no es lo que se pretende, aunque luego el mercado da mil vueltas. El cuerpo técnico de Ramírez insiste en que no quiere perder a jugadores interesantes en la rotación, porque en una competición interminable como es la Segunda todos acabarán teniendo su momento, y el club rojiblanco trabaja de una forma activa en la salida de Jeraldino, al que se busca club en el mercado americano. "Jeral" es el único jugador descartado y que no entra en los planes del entrenador. El ariete chileno se reincorporó ayer al trabajo en Mareo tras superar una hepatitis. Pero se le sigue buscando equipo lejos del Sporting, donde no ha terminado de adaptarse. Sobre la mesa hay otros casos con opciones para abandonar el club este enero: Diego Sánchez, Nacho Martín y Jordan Carrillo. Pero son situaciones delicadas y distintas. Enol Coto, mientras, ya está preparado para salir al Murcia, pero no cuenta para liberar una ficha profesional porque tiene contrato con el filial.

De momento, el técnico canario ha frenado en corto la cesión de Diego Sánchez al Burgos, que no se ha caído. El interés del club burgalés por el defensa avilesino, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, se mantiene, y se espera que se restablezcan las conversaciones entre los dos clubes. El propio jugador, de 20 años, considera que es mejor salir al club de El Plantío para gozar de minutos. Los próximos días apuntan a ser importantes para conocer si el Sporting levanta la mano y deja salir al defensa en este mercado de enero a un club de la misma categoría. O si Ramírez se enroca y frena definitivamente su salida. Hace unas pocas semanas el préstamo se daba por hecho, y solo la incertidumbre que reinaba en el Burgos hacía peligrar la operación. Pero la postura del club rojiblanco se ha recrudecido aparentemente. Al menos, en este punto del mercado. Michu, director deportivo del Burgos, sigue teniendo muy en cuenta a Diego, aunque mire otras posibilidades para su plantilla. La situación de Nacho Martín tiene algunos aspectos comunes con la de Diego. Aunque no esté gozando de minutos, es un jugador del agrado para Ramírez. En principio, apunta a continuar. Pero no es un caso que se dé por cerrado. Dependerá de la evolución del mercado.

El caso de Jordan Carrillo es distinto. El cuerpo técnico sí cree que un cambio de aires puede ser ventajoso, porque el atacante mexicano no tiene ningún tipo de peso en el equipo. Pero la situación contractual del jugador es particular. El futbolista es propiedad del Grupo Orlegi –en este caso del Santos Laguna–, y su llegada a Mareo en verano de 2022 tuvo un doble objetivo. Por un lado, un fin deportivo al tratarse de una de las grandes esperanzas del fútbol azteca. Pero también se hizo desde un prisma más global, ya que el Grupo Orlegi pretende que Jordan consiga el visado español. Por eso necesita terminar esta temporada en suelo nacional. La única salida posible para Carrillo para por una cesión a un equipo español. El área deportiva valoró en algún momento de esta ventana una cesión a un club de Segunda División. Algo que no es fácil hoy por hoy.