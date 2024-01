Así está el fichaje de Mario González por el Sporting: acuerdo cerrado con el jugador, espera por la inscripción y un doble "no"

Mario González reforzará la delantera del Sporting en el mercado invernal. El delantero burgalés alcanzó ayer un acuerdo con el club rojiblanco para sumarse al proyecto y añadirá competencia al ataque en el objetivo de luchar por el ascenso a Primera División. La operación, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, solamente está pendiente de que acabe de concretarse la fórmula bajo la que el club de procedencia, Los Ángeles F. C., dejará a préstamo al jugador. Se trabaja en una cesión que dé opción a poder ampliar su estancia en Gijón en función de una serie de objetivos. Si no hay giro de última hora, existe optimismo en que pueda formalizarse en breve. La oficialidad, sin embargo, puede tardar un poco más, ya que se necesita liberar una de las 25 fichas ocupadas actualmente.

La llegada de Mario González al Sporting vive su desenlace. A la espera de que se concrete y documente la fórmula de la cesión que le traerá a Gijón, el futbolista de 27 años dará por completado el deseo de firmar un delantero en el mercado invernal. Todo está pendiente solamente de detalles. Mario González centró los esfuerzos de la dirección deportiva en los últimos días, siendo un perfil que contaba además con el visto bueno de Miguel Ángel Ramírez. El futbolista comparte agente con el entrenador del equipo gijonés, lo que ha llevado a facilitar unas conversaciones que se han intensificado en las últimas horas por el deseo del atacante criado en el Villarreal de no alargar la situación.

Mario González ha visto en el Sporting un lugar ideal para su vuelta al fútbol español. Su última aparición fue precisamente en Segunda División, hace dos campañas, en las filas del Tenerife. Allí militó como cedido procedente del Braga portugués en una operación, al igual que sucede ahora con el_Sporting, cerrada en el mercado invernal. Hizo seis goles en 16 partidos antes de regresar al conjunto luso. La pasada campaña se fue cedido al OH Leuven belga, donde su rendimiento fue más que notable. Marcó 13 goles en 22 partidos, lo que le sirvió para dar el salto a la MLS, máxima categoría del fútbol estadounidense. Allí ha competido con figuras como el mexicano Carlos Vela.

La llegada del delantero de 27 años supondrá su reencuentro con el director de gestión deportiva del Sporting. Gerardo García trabajó con él durante la etapa que compartieron en la agencia de representación You First Sports, a la que sigue ligado Mario González. El profundo conocimiento de sus virtudes y su facilidad para adaptarse al estilo del conjunto rojiblanco ha aumentado la confianza en que pueda aportar rendimiento desde el primer día. El jugador está pendiente del "ok" definitivo para poder iniciar su etapa como rojiblanco.

Mario González contó con varias propuestas de Segunda División en las últimas semanas. Junto a la del Sporting, las dos más serias que han estado sobre la mesa han sido las del Elche y el Eibar. El club gijonés echó el resto para convencer del proyecto de futuro que se está planteando y las posibilidades de poder acelerar el proceso si se logra el difícil objetivo de dar el salto de categoría. Un cometido para el que la llegada de Mario González se ve como un paso importante para conseguir un nuevo empuje al ataque.

Con todo cerrado, la inscripción de Mario González deberá esperar a que el Sporting cuente con alguna ficha libre. Por el momento, el club sigue con las 25 disponibles ocupadas. La marcha de Enol Coto al Murcia no ha dejado hueco para un nuevo futbolista, ya que el canterano competía con ficha del filial. Se trabaja paralelamente en varias salidas, con la de Jeraldino como la principal vía para hacer hueco a esta nueva incorporación. El club lleva semanas buscándole una salida al chileno, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. De momento, Jeraldino sigue ejercitándose en Mareo tras superar una hepatitis que le mantuvo al margen durante las últimas semanas.

En cuanto a otras salidas, Bamba es otro de los nombres en los que el club plantea la opción de que tenga minutos fuera de Gijón. El caso del francés es similar al de Enol Coto. Lesionado de larga duración, durante la primera vuelta no contó con ficha, por lo que tampoco dejaría una plaza libre si finalmente cambia de aires. Diego Sánchez tiene una propuesta del Burgos que se ha paralizado por el deseo de Miguel Ángel Ramírez de no desprenderse del futbolista. Menos ahora, tras la lesión de Insua. Jordan y Nacho Martín son otros de los casos a estudio.