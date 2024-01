Ayestarán, el entrenador que hizo explotar a Mario en Portugal: "Puede ser un jugador importante, al espacio es matador"

Pako Ayestarán (actual segundo entrenador de Unai Emery en el Aston Villa), entrenó a Mario en el Tondela portugués. Allí, el que será nuevo jugador del Sporting mostró una de sus mejores versiones. Hizo 15 goles en la 2020-21 y lideró a un conjunto luso que fue una de las sorpresas de la temporada. "Para el Sporting puede ser un jugador importante. Cuando estuvimos juntos en Portugal, no me quedo solo con los 15 goles que marcó, sino con lo que demostró en cuanto a determinación", destaca antes de describir al que fuera su pupilo.

"Mi experiencia con Mario fue buenísima, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Mario es un jugador que, como delantero, no es la típica referencia. Pero, a pesar de ello, es capaz de bajar balones; también puede combinar en corto y dar continuidad al ataque, y tiene un gran timing para llegar al área. Es muy bueno al espacio, donde es matador", subraya Pako Ayestarán, que conoce bien al Grupo Orlegi. Fue entrenador de Santos Laguna en 2015, con Alejandro Irarragorri ya al frente del equipo mexicano.

Por conocer a fondo la Liga española y la forma de trabajar de Orlegi, no tiene duda de la adaptación de Mario. "Como persona es un 10. En nuestra etapa tenía claro que debía sacrificarse para llegar donde deseaba, y poco a poco, gracias a esa determinación, las cosas le han ido saliendo. No creo que suponga un problema que llegue al Sporting a mitad de temporada: su carácter y determinación le permiten adaptarse bien a cualquier entorno", asegura. Añade más. Habla de su actitud dentro de un vestuario, algo que pone en especial valor. "Es el típico jugador que cualquier vestuario acoge con gusto. En Portugal, fue de los primeros extranjeros de la plantilla capaz de comunicarse con los compañeros en portugués. Fue uno más desde el primer día, tuvo una acogida excepcional y se ganó el respeto de todos por su profesionalidad. Hay muchos jugadores que, al llegar a un entorno nuevo, parece que están de paso y no muestran compromiso; pues bien, Mario es todo lo contrario", sentencia. Todo esto va al hilo de la relación que pueda tener con Miguel Ángel Ramírez. "Es un jugador muy fácil de entrenar y un ejemplo para los demás, una referencia. Estando lesionado, el día antes de un partido recorrió seis horas en coche para tratarse y, al día siguiente, volvió a hacer el mismo viaje para jugar el partido. Eso dice mucho de lo que es un jugador", concluye.