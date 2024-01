No habla de Mario González hasta que sea oficial. Miguel Ángel Ramírez, parte activa en que el Sporting consiguiera cerrar un acuerdo con el delantero burgalés, como avanzó en su edición digital LA NUEVA ESPAÑA el pasado miércoles, evita pronunciarse sobre la llegada del delantero. Asume, en cambio, la vuelta de Jordan Carrillo a Santos como una consecuencia de "múltiples factores" y deja en el aire el número de movimientos que necesita el equipo en este mercado invernal para lograr un objetivo: "Mejorar el rendimiento y fiabilidad de la primera vuelta".

El fichaje de Mario. "No hay nada oficial por parte del club, sé que se está trabajando en la posibilidad de reforzar, como de sacar algún jugador. Cuando se termine de concretar todo, el club lo comunicará a su debido tiempo".

Mario González. "Lo conozco, pero de momento no es jugador de mi plantilla y como tal, no me implica nada. Respetemos los tiempos del trabajo del club. Toca el partido del Huesca con la plantilla que contamos".

La marcha de Jordan. "Siempre uno analiza, y yo el primero, cuando un jugador no tiene regularidad. Se cuestiona qué puede hacer distinto para sacar rendimiento a sus jugadores. Hay múltiples factores. Hay parte del entrenador, parte del jugador, parte de la competencia interna… Una plantilla tan larga… Hay muchos factores".

Bamba. "Hemos hablado con él. De lo que se trata con él es que tome la decisión que sea más conveniente. Cumpliremos la palabra de devolverle la ficha. Él ayudó al club en su momento para poder fichar. Otra cosa es que él pueda querer regularidad. Viene de una lesión larga, sin competir. Tiene que poner sobre la mesa qué es lo más conveniente. Si quiere quedarse, se va a quedar sabiendo la dificultad que implica. Estamos dispuestos a hacer lo que él crea porque se lo merece".

Tiempos del mercado. "Hay tantos actores que forman parte de cada operación, que no solo depende del Sporting. Si dependiera del club estaría todo cerrado. Hay muchos actores dentro de la escena. Hay que tener paciencia y ser eficientes. Si puede ser hoy, mejor que mañana, pero ese día puede ser el último día de mercado".

Vacaciones. "El descanso ha sido necesario, como en toda actividad necesitamos desconectar y conectar con otras cosas. Los que estamos dentro sabemos lo sacrificado que es el fútbol. Hemos venido con mucha energía, con mucho entusiasmo. El alto rendimiento es desagradecido, en cuanto paras, te castiga. Siempre será difícil volver a competir".

Bajas ante el Huesca. "Lo bueno es la amplitud de plantilla que tenemos. Tenemos muchas alternativas, hemos podido rotar en la primera vuelta y es alta y buena. El rival es un equipo que nada tiene que ver al que nos enfrentamos en la primera vuelta. Quiere tener más protagonismo ofensivo, defiende más alto y la gente de arriba es ganadora de duelos".

Refuerzos necesarios. "Le he dicho al club que estoy muy contento con la plantilla que tengo, que ha hecho muy buenos números y hemos hablado para mejorar el rendimiento. Todo aquello que nos ayude a ese objetivo, a ese reto, bienvenido sea. Hay una densidad de posiciones que no tiene sentido entrar si alguien no sale. El que venga, que sea para sumar, pero esta plantilla está consiguiendo emocionar y competir".

Su futuro. "No me planteo mi futuro. No me ocupa ni un segundo de mi pensamiento. Esto es lo más importante ahora. Mi futuro va a depender de mi presente".

Diego Sánchez. "Ya lo he comentado, quiero que siga con nosotros".

Cuántos refuerzos deben venir. "Con el club hablamos más del día a día. El fin de semana llega el juego y te pone más en un sitio o en otro. Hablamos de lo que está dentro de nuestra capacidad. Queremos subir el nivel de entrenamiento, la calidad de cada ejercicio para que seamos capaces de rendir mejor. Hemos comprobado que somos capaces de competir ante cualquier rival y queremos ser más fiables".

Relevo de Nacho Méndez. "Hemos ido trabajando con los que tenemos en diferentes roles. El rol de Nacho es distinto al del otro mediocentro. Hemos trabajado con todos en diferentes alturas y roles. Todos están capacitados para hacerlo en cualquiera de esas dos".

Relevo en el eje de la zaga. "Pascanu, Diego... En esa ecuación entra Guille, José Ángel y Pablo también. Alineo no solo pensando en un puesto, también en las características de la línea siguiente".

Jonathan Viera. "Jonathan tiene la vista puesta en otros objetivos. No hace falta que le diga nada para que sepa que lo voy a querer siempre, por lo grandísimo futbolista que es. Lo conozco desde pequeñito. Tengo una gran relación personal. Va a ser inalcanzable para nosotros a nivel económico. Está buscando opciones que le permitan optar a otras cosas".

Audios de VAR. "A veces, cuanto más bulto, menos claridad. Hace mucho tiempo decidí que no iba a gastar mi energía o mi tiempo durante el partido en el árbitro. Hay ocasiones en las que te enfadas, pero trato que me dure lo menos posible. Después del partido en Eibar, en lugar de ver la repetición, le dije a Varane que el jugador estaba en dirección de línea de fondo. Si era o no, ya se encargará el jefe de los árbitros de decirle si era o no penalti. Voy a lo mío".