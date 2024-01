Mario toma el sitio de Jordan: la intrahistoria de la salida del mexicano y la inminente llegada a Gijón del delantero

Jordan Carrillo vuelve a casa. El mexicano regresa a Santos Laguna después de año y medio en el Sporting. Orlegi asume romper la cesión que le trajo a Gijón para que el jugador recupere protagonismo y así contar con una ficha libre para poder inscribir a Mario González, primer refuerzo invernal, quien se confía pueda vestir de rojiblanco en las próximas horas. Mientras Mario aguarda en Burgos a que todo acabe de cerrarse -ayer ya se estaba completando la documentación en forma de cesión hasta final de temporada con variables para ampliar su vinculación-, Jordan se despidió a primera hora en Mareo para desplazarse a México y unirse a su equipo en Territorio Santos Modelo.

La posible vuelta a Santos Laguna de Jordan Carrillo fue apuntada en la madrugada de ayer por varios medios mexicanos y confirmada por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital, mismo medio que informó de que el club había abierto la puerta a su salida en los últimos días. Lo cierto es que Jordan, uno de los futbolistas con mayor futuro de los surgidos del proyecto de Orlegi en la comarca lagunera, nunca llegó a encontrar su sitio en Gijón. Ni antes con Abelardo, ni ahora con Miguel Ángel Ramírez. En la primera vuelta de esta campaña, su participación ha sido testimonial. Solo disputó 8 minutos en Liga y 56 en Copa. La paciencia de Jordan, que esperaba tener más oportunidades después de mostrarse a buen nivel en los Juegos Panamericanos (bronce incluido con México sub-23), se agotó y pidió un cambio de aires.

Orlegi apostó por su llegada al Sporting, cedido por Santos Laguna, club que también controla el grupo, para iniciar el salto al fútbol europeo de uno de los futbolistas jóvenes con más talento en México. La idea era que además pudiera cursar la doble nacionalidad, para lo que era necesario al menos residir durante dos años en España, y no computar así como extracomunitario. No va a ser posible. Al menos, ahora. Jordan ha dado preferencia a recuperar el ritmo y la continuidad que no ha encontrado en Gijón. Mucho más en un momento en el que Santos Laguna vive una profunda transformación tras quedarse fuera de la lucha por el título en el torneo Apertura. Los cambios en la plantilla han supuesto salidas como la de una de sus principales figuras, Juan Brunetta, traspasado a Tigres por una cifra en torno a los 10 millones de euros, según apuntan distintos medios aztecas. Jordan llega para ocupar ese espacio y devolver la ilusión a una afición que ya le vio ganar el trofeo al novato del año en el torneo.

La marcha de Jordan Carrillo deja el hueco que esperaba el Sporting para poder inscribir a Mario González. El club trabaja en poder anunciar en las próximas horas la incorporación del delantero, con quien cerró un acuerdo el pasado miércoles, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. La idea es que Mario se sume cuanto antes a la dinámica del equipo para adelantar el proceso de adaptación. El burgalés lleva casi un mes de vacaciones, tras finalizar la primera parte del campeonato en la MLS (Estados Unidos) con Los Ángeles F.C. Se ha mantenido activo durante las últimas semanas a la espera de resolver su futuro.

Paralelamente, la cúpula directiva del club inicia hoy el viaje de vuelta de México, donde ha participado en el encuentro "Go Leaders", que organiza Orlegi con los trabajadores del grupo. En Jalisco han estado durante esta semana David Guerra, presidente ejecutivo y Gerardo García, director de gestión deportiva, entro otros cargos de responsabilidad en el organigrama rojiblanco. Desde allí también se ha trabajado en un mercado invernal en el que el conjunto gijonés ha querido atar pronto al principal objetivo: un delantero. La previsión es que tanto David Guerra como Gerardo García estén presentes en el encuentro de mañana en El Molinón ante el Huesca, sin descartar que como espectador también pueda sumarse Mario González.