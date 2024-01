La temporada está siendo bien distinta a lo que imaginaba Carlos Cordero. El que fuera futbolista del Sporting inició la campaña en las filas del Badajoz, uno de los grandes favoritos al ascenso en Segunda RFEF. Los resultados, sin embargo, han dado la espalda al conjunto pacense, que ha pasado a pelear por un objetivo bien distinto. Quinto por la cola, en puestos de descenso a Tercera, la crisis ha hecho aflorar los nervios entre futbolistas y seguidores. La gota que colmó el vaso fue el pasado fin de semana. Después de que el Badajoz perdiera en su visita al Unión Adarve (3-1), el capitán del equipo se dirigió a la afición para pedir apoyo. Entre protestas, Carlos Cordero alzó la voz, dejando palpable la gran tensión que se vive en el vestuario.

🎥 La ansiedad del CD Badajoz



Tremendas imágenes que nos llegan de esta mañana tras la dura derrota del equipo 3-1 ante el Unión Adarve



Los capitanes Miguel Núñez y Carlos Cordero hablando con los aficionados desplazados. pic.twitter.com/uSvAMfMvxe — Radiogolex (@radiogolex) 14 de enero de 2024

"No vamos a bajar, no vamos a desaparecer", exclamó Carlos Cordero a los seguidores desplazados al campo del Unión Adarve para apoyar al Badajoz. Con ellos, minutos antes, el capitán del equipo había iniciado una conversación que terminó con el ex del Sporting explotando. "Tengo ansiedad y estoy llorando todos los días en casa. Yo también tengo familia. Me duele a mí también", gritó, lleno de rabia, Cordero. El extremeño debutó en el Sporting en 2018, ante el Granada, en el campo de Los Cármenes. No logró asentarse en el primer equipo, y salió dos años después al Marbella, en Segunda B. Zamora y Badajoz, club por el que firmó la pasada campaña y con el que descendió a Segunda RFEF, han completado una trayectoria que ahora pasa por un momento delicado.