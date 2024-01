La operación de Mario González al Sporting entra en su fase final: queda la documentación y pequeñísimos flecos

El Sporting y Los Ángeles Football Club continuaron ayer rematando durante toda la jornada los últimos flecos de la operación de Mario González, que aterrizará en Gijón con una cesión en la que el club rojiblanco asume un porcentaje relevante de la ficha –el correspondiente a la segunda mitad de la temporada–, con una opción de compra que podría ser obligatoria en caso de ascenso a Primera División. En ese sentido, el club americano pagó algo más de 3 millones de euros por el delantero burgalés, y ha tratado de incluir una opción de compra en las negociaciones que le permita recuperar gran parte de la inversión. La gestión la está liderando ya desde Mareo Salomon Behar, en contacto con el departamento jurídico de Los Ángeles Football Club. El remate del negocio estaba solo pendiente del intercambio de los últimos documentos, algo que va bastante lento por temas burocráticos. La gestión para que «El Pistolero» llegue al Sporting no peligra. Ni mucho menos. El acuerdo está cerrado. Lo único que falta para que se resuelva todo el caso es ese intercambio de los últimos documentos.

Ayer, en ese sentido, se confiaba en que se pudieran completar ya esos pequeñísimos flecos. Hoy es factible que se resuelva ya esta operación, confirmándose la llegada de Mario González, al que en el club rojiblanco aguardan con los brazos abiertos. El jugador está al tanto de todas las gestiones, y espera a una llamada para viajar a Gijón desde Burgos. Una vez en Mareo, González deberá superar el reconocimiento médico para después estampar la firma que lo vincula al club rojiblanco hasta el 30 de junio.

En Mareo hay una gran satisfacción con la gestión, y mucha confianza depositada en este futbolista, que tiene un importante bagaje en el fútbol, con experiencias muy positivas en Bélgica y Portugal. El Sporting, que aceleró este movimiento a finales de diciembre, después de conocer que Asier Villalibre, su primer objetivo, no saldría del Athletic, se garantiza a un atacante de perfil alto, que manejaba intereses de varios clubes poderosos de Segunda, además del extranjero. El proyecto deportivo, la oportunidad de subir a Primera y la confianza que le han trasladado los gestores y el mismo Ramírez han sido claves para que se materialice el fichaje.

La incorporación de Mario González, que se da por hecha, podría no ser el único movimiento que complete el Sporting en esta ventana de enero. La única vía que tienen en el Sporting para intentar otras llegadas, algo complicado, es a través de salidas. El club, en ese sentido, sigue trabajando en la de Ignacio Jeraldino, que es ahora mismo el único movimiento en el que se trabaja. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, en Mareo tienen gestiones con el entorno del delantero chileno y se trabaja en buscar una solución con todos los escenarios abiertos: ya sea a través de una rescisión del contrato o con una cesión.

Jeraldino y la operación salida

Los agentes del atacante chileno no están por la labor de que el delantero, con contrato hasta 2026 en el Sporting, quede liberado renunciando al salario completo que le corresponde en estos dos años y medio que tiene aún por delante de contrato en el club rojiblanco. De momento, las comunicaciones entre las partes siguen abiertas y queda casi la mitad del mercado por delante. Jeraldino sabe ya en boca de los gestores que no cuenta para Ramírez. Hay otras carpetas que están abiertas, como l de Nacho Martín, quien volvió a contar con minutos ante la Sociedad Deportiva Huesca y apunta a continuar. Por otro lado, el club rojiblanco no tiene ninguna intención de dejar salir a un activo importante como Jonathan Varane, pese a su pérdida de protagonismo este curso.