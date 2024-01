David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, dio este mediodía en Mareo el mercado de fichajes como prácticamente cerrado en el marco de la presentación de Mario González. El ejecutivo madrileño dio también información sobre la salida de Jeraldino, que entre hoy y mañana pondrá rumbo a Chile para jugar en el Audax, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Además, habló sobre la situación de Bamba. O el caso de Jordan Carrillo. También sobre la candidatura "Asturias 2030" para el Mundial, tras la visita de ayer de Pedro Rocha, presidente de la RFEF.

Mercado de cerrado. "Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos. En verano teníamos como objetivo completar el ataque, con Mario lo hacemos. Los goles no son cuestión solo de los delanteros. El grupo ha demostrado que trabajando juntos se consiguen resultados extraordinarios. Con este movimiento, salvo algo insospechado, no habrá más".

Axel Bamba. "Con Axel cumpliremos el compromiso de devolverle la ficha, salvo que el jugador y el entorno busquen otra circunstancia para buscar su desarrollo. Aquí no está sencillo jugar. Diego rindió el otro día a gran nivel y no lo tendrá sencillo por la enorme competencia.

Salida de Jeraldino "No está cerrada al 100%. Todos esperábamos más: el esperaba más, nosotros…. En las circunstancias que llegó creíamos que era posible. No se ha dado. Entre los dos nos damos cuenta de la situación. Ha sido un gran profesional. Nadie puede hablar más de su compromiso. Las cosas no se han dado".

Jordan Carrillo: "Es un chico joven, con mucho potencial. Ha sufrido un proceso de adaptación. Circunstancias diferentes. No es sencillo para nadie y más siendo tan joven. No es sencillo jugar. Incluso entrar en la lista de convocados es difícil. En esas circunstancias viendo su profesión y entendiendo su pasado con Santos… tomamos la decisión de que ese era el mejor camino. Entendíamos que era la mejor solución"

Asturias 2030. "Los tiempos no son sencillos. Los interlocutores de las administraciones llegan meses en el cargo. Nosotros tenemos las garantías que se necesitan para ser sede. Si que ha habido esas conversaciones. Pero ahora tenemos que seguir avanzando: tenemos dos meses para posicionarnos con la certeza de que va a ser sede del Mundial".