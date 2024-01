Manjarín, ante su duelo con el Sporting: una canción, peticiones de la familia y la certeza de que "El Molinón pesa mucho si eres visitante"

Es uno de los artífices del despegue de un Racing de Ferrol convertido en una de las revelaciones de la temporada. Javier Manjarín (Gijón, 1969) es el segundo entrenador del próximo rival del Sporting, club en el que se formó y dio el salto al fútbol profesional antes de convertirse en campeón olímpico y salir traspasado al Deportivo de La Coruña. En Galicia hizo carrera y formó familia. Ahora, reconoce, muchos le llaman para que su equipo levante el pie del acelerador en El Molinón.

–¿Está muy cotizado esta semana?

–¡Mucho! (se ríe). Entre llamadas de conocidos, amigos, familia... Hay peticiones de todo. Desde entradas, hasta familiares que siempre me desean ganar y ahora me piden que no lo haga en El Molinón. Me debo al Racing, sintiéndolo mucho, intentaré fastidiarles.

–¿Y qué le dicen sus hijos?

–Ellos son gallegos, están pendientes del Racing de Ferrol, aunque son un poco más del Dépor. También son sportinguistas, ¡eh!. De eso me encargué yo. Fíjese que de pequeños, de camino al cole en el coche, les ponía el himno del centenario de Víctor Manuel. Íbamos cantando el "¡Puxa, puxa, Sporting!". Ahora el chico tiene ya 25 años, y la niña, 22.

–¿Y usted cómo vive su sportinguismo en Ferrol?

–Sigo al equipo como si fuera un aficionado más. Primero está el interés profesional, y después, el personal. Nací allí, el Sporting es el club que me ha dado la oportunidad de ser futbolista profesional, eso va dentro de mí siempre. No soy menos sportinguista por intentar ganar cuando voy a El Molinón.

–¿Imaginaba al inicio de temporada estar a codazos con el Sporting por la segunda plaza?

–Lógicamente la idea es que tu equipo funcione lo mejor posible siempre, pero imaginaba más que el Sporting estuviera a estas alturas compitiendo por el ascenso o el play-off, que vernos a nosotros en esa posición. Creo que entonces lo hubiéramos firmado todos.

–Llegan a un Molinón que no conoce la derrota. ¿Pesa?

– En El Molinón pesa mucho todo cuando eres visitante. La gente va a estar apoyándoles, más tras el resultado ante el Tenerife. Y cuando la gente aprieta, lo hace duro y se hacen notar. Para bien y para mal. Además el Racing de Ferrol está arriba, llama la atención, y va a ser un partido bonito e interesante. Ojalá podamos sobreponernos a todo.

–¿Cómo ve al Sporting?

–Veo a un equipo sólido. Es un rival difícil de ganar, y de medio campo para adelante tiene futbolistas capaces de generar incertidumbre. Los jugadores se están adaptando al modelo implantado por el entrenador y lo están desarrollando con éxito.

–¿Hay argumentos para pensar en un ascenso rojiblanco?

–Ojalá suban. Creo que es un equipo que tiene una ciudad y una afición que se merece estar en Primera. Las cosas se están haciendo de manera adecuada este año. Están segundos a falta de una vuelta y eso es que están funcionando. Lo importante para un club como el Sporting es que el primer equipo funcione. Lo demás muchas veces viene rodado. Queda mucho, tienen que mantener este nivel.

–¿Qué es lo que más le preocupa del rival?

–Lo que me preocupa es nuestro equipo. Nosotros trabajamos para dar la mejor versión. Si lo hacemos, seguramente vamos a competir bien. Luego, el resultado es otra cosa.

–¿Cuál es el secreto de la buena marcha de su equipo?

–¡Ganar partidos! (se ríe). Mantenemos catorce de los jugadores que lograron el ascenso. Para nosotros lo importante es formar un vestuario bueno y a través de ello, un equipo que compita. Los jugadores lo han entendido y tiene mucho mérito lo que estáis haciendo.

–Si le pregunto por el primer recuerdo que le viene a la cabeza de su etapa en el Sporting...

–Mi debut. Contra el Athletic, con Txutxi Aranguren en el banquillo. Octubre de 1989. Imagínese qué significa eso para un niño. No se olvida nunca.