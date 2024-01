Christian Rivera recibió este martes el premio al “Jugador cinco estrellas” del Sporting durante el pasado mes de diciembre. “Agradecer a todo el mundo que me haya votado por el premio. No me gustan mucho estos premios individuales, porque al final lo gano gracias a un colectivo, pero le doy muchas gracias a todos”, señaló el jugador rojiblanco, que vive uno de sus momentos más dulces desde su retorno a Gijón. El centrocampista se ha asentado en el once y fue, entre otros, pieza importante en el triunfo en Tenerife.

Su sensación. “Me encuentro muy bien. También se están dando muy buenos resultados. Estamos haciendo buenos partidos, haciéndonos muy fuertes. A nivel individual, viendo el día a día, desde pretemporada ahora mis compañeros y yo tenemos un margen de mejora enorme. Individual y colectivamente. Creo que no debemos, ni yo ni ninguno, ponernos techo. Podemos dar mucho más”.

El mejor momento. “Hace un par de semanas lo pensaba y lo hablaba con unos amigos. Es el momento en el que más estoy poniendo de mi parte, pero igual no el mejor de mi carrera. Por ejemplo, en Huesca, en Primera, tuve también muy buenos momentos. Incluso me encontraba mejor en el campo. Quizá ahora me ha acompañado el buen rendimiento del equipo”.

Ganar en Tenerife. “Nos ha sentado bien porque se nos estaba atragantando un poco después de tantos empates. Sabíamos que estábamos siendo fuertes, que estábamos mereciendo más. Estaban siendo un poco injustos algunos de los resultados. Nos refuerza mucho (esta última vicotria). Tenemos que pensar en la semana en la que estamos y hacernos fuertes en casa para que siga siendo un fortín El Molinón”.

Firmar el play-off. “Todos temenos la vista puesta en el ascenso directo. Pienso que, por sensaciones, es una liga muy reñida pero creo que quitando el partido del Eibar fuimos superiores a los rivales. Van 23 jornadas y si estamos en ascenso directo es porque nos lo merecemos. Vamos a pelear por ello”.

El Racing de Ferrol. “Mentalmente tenemos que pensar que son solo tres puntos, pero los tres más importantes de toda la temporada. A la semana siguiente, serán los tres siguientes. Estamos preparando muy bien los partidos. Ves el entrenamiento de hoy (por el martes) y… Creo que ellos son muy bien rival, pero nosotros tenemos que seguir haciéndonos fuertes en El Molinón e intentar llevarnos la victoria”.

Calendario. “Creo que va a haber mucha tela que cortar. No quiero que suene a lo típico, porque no lo es, pero yo no sé ni cuál es el próximo viaje (del equipo). Ni lo del Oviedo. Y eso que el horario salió hace unos días. Sé que nos enfrentamos al Racing de Ferrol esta semana y todos debemos estar con la cabeza en el Racing de Ferrol”.

Contrato hasta 2025. “Ni es algo que he pensado ni puedo permitirme el lujo de parar a pensarlo. Si pienso en eso y no en estar enchufado, habrá otros tres compañeros que me pasen por mi lado. No pienso en ello”.