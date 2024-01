Ofensiva por Varane: el Norwich prepara una oferta formal por el francés, que cuenta para el Sporting

Aunque el cierre de mercado de fichajes de invierno para el Sporting se esperaba tranquilo, más allá de lo que pueda suceder con Axel Bamba, que apunta a seguir en Gijón, el fuerte interés del Norwich City inglés por Jonathan Varane podría provocar que los últimos días de esta ventana de enero, que cierra en la medianoche del próximo miércoles, día 1, sean más movidos. La incertidumbre que reina en los últimos instantes del mercado podría obligar a tomar decisiones estructurales a los que mandan en el club rojiblanco, que están encantados con la plantilla que tienen a disposición y que hoy se encuentra en puestos de ascenso directo a Primera. No es algo nuevo: en las últimas horas del último mercado de invierno, el Valladolid apareció de repente para preguntar por la situación de Djuka, planteando una cesión que fue rechazada por los rectores del Sporting.

Ejecutivos del club inglés, actualmente octavo clasificado en la Championship –segunda categoría del país–, analizaban en las últimas horas distintas posibilidades para hacer un esfuerzo en este ocaso de mercado y atender la petición de David Wagner, el entrenador, que ha solicitado a los gestores la contratación de un centrocampista para la segunda fase de la temporada. Entre los perfiles que tiene controlados el histórico club británico está el centrocampista del club rojiblanco, Jonathan Varane, quién, por sus cualidades físicas, encaja a la perfección en lo que pide Wagner.

De momento, ese interés y seguimiento, acentuados en los últimos días, no se ha cristalizado en una propuesta formal. Pero la situación podría virar próximamente si finalmente es el potente centrocampista francés el elegido por el Norwich, según pudo conocer LA NUEVA ESPAÑA. Hay otros clubes que siguen a Varane, como el Cádiz, pero es el Norwich el que parece pujar más fuerte ahora. Decididos a reforzarse este enero, directivos del club inglés hacen números y valoran muy seriamente descolgar el teléfono para llamar a los despachos de Mareo y presentar ya una oferta por escrito al Sporting por el joven jugador galo, de 22 años.

En el seno del club rojiblanco están más que satisfechos con la composición de la plantilla, después de coronar el proyecto con la cesión del delantero Mario González, y no quieren descapitalizar al club de un activo muy importante como es Varane, pese a no gozar de un rol protagonista para Miguel Ángel Ramírez. El Sporting, como informó LA NUEVA ESPAÑA, no tiene intención alguna de soltar al potentísimo jugador francés en este mercado de enero. De hecho, en los últimos días se le ha trasladado al futbolista que cuenta para los técnicos. En el club están convencidos que Varane, la sensación del pasado curso, tendrá minutos en los próximos meses, y que el joven jugador tendrá una oportunidad de demostrar su fútbol como le sucedió hace poco a Diego Sánchez o al mismo Queipo.

Varane tiene una cláusula de rescisión por un valor que ronda los seis millones de euros en Segunda. En Mareo no se intuye una necesidad de vender, y menos con una opción de ascender tan real. Pero el Norwich tiene músculo económico.