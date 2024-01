Miguel Ángel Ramírez se refirió este mediodía en Mareo a los temas más candentes de la actualidad del Sporting de Gijón: la inscripción de Bamba, la situación de Varane, el mercado de fichajes, y el encuentro del domingo ante el Racing de Ferrol fueron los temas que salieron durante la comparecencia. El técnico fue contundente con la situación de Varane, pretendido por el Norwich, como apuntó LA NUEVA ESPAÑA.

Bamba. Lo habíamos comentado con anterioridad: nos habíamos comprometido con él en un momento que cede su ficha y con este gesto el club cumple su compromiso. Hablé con él. Tuve una conversación. A partir de ahora va a ser una decisión tuya. Si quiere continuar. O entiende que debe salir para tener más montos. Nosotros queremos que siga. Pero será decisión de él.

¿Qué es lo mejor para Bamba?. Le puse de ejemplo de Diego. Desde el día 1 ha estado en perfectas condiciones. La competencia es alta. El nivel de los defensores es algo, tiene que ser una decisión personal. Yo encantado de que se quede. Nos ayuda mucho en el día a día. Pero no le aseguro yo o ningún club. Va a ser una decisión de él.

¿Qué quiere el Club sobre Bamba? Por nuestra parte hemos decidido seguir con el compromiso, nosotros queremos que siga. Pero va a ser decisión de él. No sé qué club te puede asegurar más minutos. Con este gesto decimos “eres un jugador más”.

Diego Sánchez. No entra en conflicto la decisión de Miguel Ángel con la de otros jugadores

Racing de Ferrol. Sabemos de la importancia para distanciarnos para sumar tras una jornada menos y seguir en esas posiciones. Seguir sumando. Y llegar a mayo. Ahí nos vamos a jugar las cosas. Y con posibilidades de luchar el ascenso

¿Sorprende su nivel? No me sorprende. Y menos de competir contra ellos al inicio de la Liga. Fue un partido con un ritmo muy alto, y ya sabía que es un grupo que viene trabajando desde hace tiempo: en esta categoría se premia la continuidad de los bloques, del entrenador y la plantilla. En ese sentido, tanto tiempo juntos les permite rendir así de bien. Tienen buena plantilla. Tienen alguna baja sensible e importante. Nos esperamos algo muy parecido. Son intentos y agresivos, y tienen buen juego interior. Es un equipo que me gustan mucho

Mario González. Le he visto muy bien. Nos ayuda tener dos semanas de entrenamientos. Lo veo mejor, con mejores ritmos y más adaptado al juego. Seguro

Mercado. Estoy tranquilo y trabajando con la plantilla pensando que no va a haber cambios. Porque así lo ha trasmitido el club. En teoría, no habrá movimientos… Salvo que haya alguna sorpresa, que no esperamos

Varane. Tuve una conversación con él; y tengo ejemplos de cuando estuve en Independiente del Valle tres jugadores Moisés Caicedo, Piero Hincapié y William Pacho, que debutaron conmigo… Sentía quién estaba preparado (para salir) y quién no. Así se lo hice saber. Se lo dije a Moises: “Estás preparado, vete”. A Hincapié le dije: “No estás preparado todavía. Sigue”. No me hizo ni caso; se fue a Argentina. Le costó mucho entrar. Y William Pacho debuta, sigue un año más... Creo que Jonathan sinceramente no está preparado todavía; y que está dentro de su proceso de formación. Ha tenido un viaje demasiado rápido, demasiado fugaz; vino a Tercera jugándosela y siendo valiente. Entra en el primer equipo. Por las circunstancias, entra. Compite bien. Nos sostiene. Pero el nivel de la plantilla ha subido. Ahora mismo la competencia es alta, y seguramente a lo que está jugando el equipo le cuesta más que el año pasado. Cuando entra, lo hace bien. Está participando. Está siendo importante. Creo que necesita paciencia y trabajo y sumar minutos. Lo que decida… De momento, es jugador del Sporting. Quiere seguir aquí. Lo que pase luego es decisión del club y de Jonathan

¿Ha cambiado el discurso? No creo que haya sido un cambio de discurso. No deja de ser lo que estamos haciendo: darle importancia al partido del fin de semana y al trabajo de semana. Si algún compañero me pregunta de firmar el play-off. ¿Por qué tengo que cerrar puertas a la ambición de un equipo? Luego la competición nos pondrá dónde merecemos. La realidad es que estamos donde estamos: este equipo merece el ascenso directo. Pero es que a día de hoy no cuenta. Cuando llegue junio, céreos. Yo no quiero cortarle la ambición a nadie"