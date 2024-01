Acelerón del Norwich por Jonathan Varane: reuniones entre dirigentes del club inglés en una fase decisiva de la operación

El Norwich City se encuentra hoy ultimando todos los detalles de la oferta que tiene previsto trasladar al Sporting para intentar fichar a Jonathan Varane, en una operación que ha sido avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, y que se encuentra en un momento crucial, con el mercado cada vez más cerca del cierre. Los últimos días están siendo trascendentales para que los ejecutivos del histórico club inglés lancen una tentativa definitiva por el joven centrocampista rojiblanco, al que llevan meses teniendo en su radar y siguiendo muy de cerca. En Mareo, mientras, mantienen la prudencia a la espera de que llegue esa oferta formal, por escrito, y reiteran que Varane no saldrá este mes de enero. Las negociaciones no serían sencillas. Por el medio francés se han interesado varios clubes ahora y el pasado verano. De España (Cádiz) y del extranjero. Pero es el Norwich City el que ha entrado de lleno. La cláusula de rescisión del jugador francés roza los diez millones de euros. El Norwich City tiene músculo, pero no llegaría a esas cifras.

Algunas fuentes estiman que su "techo" estaría en una propuesta definitiva que ronde los tres millones de euros, mientras que al jugador le mejorarían las condiciones económicas de forma notable. En cualquier caso, ambas partes deberán después negociar las condiciones del acuerdo, y en el club rojiblanco no quiere ni oír hablar de ningún tipo de venta, con el equipo en ascenso directo y la creencia de que para el Sporting mercado está ya cerrado. Solo queda abierto la posible cesión de Bamba, pero la "sorpresa" de la que hablaba Ramírez en sala de prensa el viernes está ya ahora sobrevolando los despachos de Mareo. Varane está entre los peor pagados de la primera plantilla, pese que es un jugador de mucha proyección, que tiene un gran mercado y que fue importante en su primera campaña tras realizar una fuerte apuesta por el club, firmando por el filial en Tercera Federación. El mediocentro galo tiene contrato en vigor con el club rojiblanco hasta junio de 2027, tras renovar el pasado curso aceptando la propuesta del Sporting –Nacho Martín, mientras, no renovó–. El medio, de 22 años, está al tanto de los avances de la operación. Tipo extremadamente profesional, se mantiene enfocado en el día a día en Mareo pese a saber que si sale adelante lo del Norwich sería un paso importante en el aspecto económico. Hoy, de hecho, está citado para el encuentro en El Molinón entre el Sporting y el Racing de Ferrol. En principio, será suplente. El Norwich tiene en su radar otros nombres de centrocampistas El Norwich quiere fichar sí o sí a un medio en esta recta final de mercado de invierno para meterse de nuevo en la pelea por ascender a la Premier League. Es octavo clasificado en la Championship (Segunda División inglesa) y aspira en esta segunda vuelta a luchar meterse en play-off. Ben Knapper, a la cabeza de la dirección deportiva del club británico, ha mantenido conversaciones con David Wagner, el entrenador, a cerca de los nombres de los centrocampistas que se encuentran sobre la mesa del club británico. Si no hay un giro, Varane es el elegido, siendo un futbolista que agrada mucho al cuerpo técnico. Pero los rectores del equipo inglés tienen otros nombres de medios apuntados en rojo. El mercado en Inglaterra cierra a la misma fecha y hora que el de España: en la medianoche de miércoles a jueves, por lo que los tiempos son iguales para todos. El Sporting tiene peinado el mercado por si se diese algún imprevisto. Pero en Mareo hay tranquilidad. Se sigue confiando en que no habrá más movimientos.