El Norwich City no tira la toalla por Varane: trabaja en una nueva ofensiva y el Sporting, atento al mercado de centrocampistas

El Norwich City trabaja en este cierre de mercado en hacer una nueva ofensiva por Jonathan Varane, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, que se llevaría a cabo sobre la bocina, en estos últimos días de la ventana de invierno, que baja el telón este año en la medianoche del jueves para viernes. Los últimos días apuntan a ser más movidos de lo esperado en Mareo. El club, de momento, se mantiene enrocado: cuenta con Varane, y no desea su venta. Pero todo sigue abierto, y el mercado es caprichoso. El área deportiva del Sporting sigue trabajando y maneja varios perfiles por si se ve en la obligación de relevar a Varane. En ese caso, la búsqueda parece apuntar a otro centrocampista. Pero, de momento, nadie en Mareo quiere que salga Varane. Se cuenta con el jugador.

La primera tentativa del conjunto de la Championship (que roza los dos millones de euros) no contó con el visto bueno de los ejecutivos del Sporting, que desoyeron esa propuesta. Los ingleses no van de farol: Ben Knapper, director deportivo del histórico club inglés, mantuvo en las últimas horas nuevos contactos con el entorno del medio francés, de 22 años, que gusta muchísimo en el seno del Norwich y cuenta además con el visto bueno de David Wagner, el entrenador. Todos los informes que se manejan sobre Jonathan Varane son positivos, siendo un futbolista al que se intuye un encaje inmediato en el fútbol británico. El medio francés se quedó con el contador a cero en el duelo del pasado domingo, en El Molinón, ante el Racing de Ferrol. Nacho Martín y Villalba terminaron el encuentro como centrocampistas, lo que evidencia que el jugador no está ahora mismo en la mente de Ramírez, que en su momento tuvo gestos de cariño para Diego Sánchez, Nacho Martín o Queipo.

Ejecutivos del club inglés continuaban en las últimas horas, frenéticas, haciendo números, y sobre la mesa está la posibilidad de mejorar el primer intento del sábado, rechazado por el club rojiblanco, que tiene una altísima valoración de este centrocampista, pese a no gozar de continuidad con Miguel Ángel Ramírez. Varane es un proyecto y valor de club, con contrato hasta 2027. Pero el primer intento del Norwich, que rozaba esos dos millones, confirma que los británicos van fuerte. Los responsables deportivos del club británico manejan más perfiles para fichar a un centrocampista, además del jugador del Sporting. Pero Varane sigue sobre la mesa. Las condiciones económicas que le ofrecerían en el Norwich City son mucho más importantes que las que tiene ahora el joven jugador, que renovó en 2023, pero que tiene uno de los salarios más bajos del primer equipo.