Insua, a punto. "Pablo podría entrar, pero me gustaría que completara una semana entera con el grupo. Ha sido hoy el primer día que completó toda la sesión. Nos queda por ver, pero entrará seguramente en la lista la semana siguiente".

Lesiones. "Estamos haciendo muchas cosas bien, el club y los jugadores. Está todo el mundo poniendo de su parte para reducir el riesgo de lesión en la élite. Es algo con lo que tienes que convivir porque llevas tu cuerpo al máximo. Campu completaba el primer partido en Tenerife después de dos años y medio. Estás llevando tu cuerpo a algo que no estaba acostumbrado. Los ritmos de Guille tampoco están siendo los mismos que años anteriores, están siendo más altos. Por eso existen riesgos".

Mercado. "Se ha ido cumpliendo lo previsto. Sabíamos que podíamos hacer la plantilla más competitiva con la llegada de Mario y se han dado las salidas que entendíamos iban a tener pocos minutos. Ha ido según lo planificado. Estoy muy contento con el grupo que tengo y que se haya dado todo según lo hablado con el club y el cuerpo técnico".

Fran Villalba. "Se lo he dicho a él y a otros jugadores que no han tenido tantos minutos para que entendieran que son muy importantes y fundamentales. El caso de Fran es uno de ellos. Él quiere jugar más, lo merece, esto es muy largo. Fran tendrá su oportunidad. Sacar a estos miembros era debilitar el grupo".

Varane. "Antes de expresar aquí lo que dije de estar preparado para estar a un nivel superior, esa charla ya lo tuve con él previamente. Mantuvimos una posterior (charla tras el cierre de mercado). Hemos hablado en los últimos días. Está feliz aquí, tranquilo, sereno. Sabe el cambio en su rol en la plantilla, en cuanto a nivel en su posición y también en cuanto a modelo de juego. Eso le afecta directamente, lo entiende, está trabajando mucho. Cuando ha entrado lo ha hecho bien. Está feliz de quedarse y comprometido de quedarse aquí".

Sin sorpresas. "Ha sido un final de mercado bastante tranquilo en general. Siempre preparado por lo que pudiera pasar o venir. Tampoco me cuentan todo lo que pasan, así me quitan la paja a mí".

Mario y Djuka. "Son compatibles. Son características distintas. Pueden jugar juntos. Respecto al dibujo, estoy abierto a todo lo que nos pueda ayudar a competir mejor. No soy inflexible".

El rival. "Espero el mismo partido de la primera vuelta. Nos respetan mucho, saben que somos peligrosos con balón. Ya han demostrado ante otros rivales que le propusieron, tender trampas y transitar. Da igual lo que les diga la gente. Espero eso".

Mirada al derbi. "Tenemos muy claro que jugamos en Zaragoza. Los ritmos de dentro son diferentes a los de fuera. A todos los niveles. No solo en el derbi. También en la victoria y en la derrota".

Decisiones arbitrales. "Hace tiempo que me operé de eso. En el momento me puede enfadar o frustrar. Al día siguiente ya estaba con los jugadores para ver esas acciones qué podíamos hacer para hacerlo mejor, independientemente de si era falta o no. Imagino que el jefe de los árbitros haría lo mismo".

El Molinón, sin entradas ya para el derbi. "Eso me dice lo que lleva diciéndome todo el año. La gente está ilusionadísima, está disfrutando cuando viene a El Molinón. El otro día recibí muchos mensajes de aficionados diciendo que se iban orgullosos del equipo. Saben que podemos perder, pero que se sientan orgullosos del equipo es lo que nos mueve a nosotros a querer llevar la iniciativa, a querer ganarlo. Entiendo que la gente quiere venir al derbi, quiere ayudarnos a ganar".