El central panameño, con pasaporte mexicano, Jorge Rowe Lara, puede hoy convertirse en el primer jugador captado por la Academia Internacional que debute en el Sporting. En su caso, como jugador del Sporting C. El club ha gestionado su ficha y está, por primera vez, a disposición de participar en partido correspondiente a la Primera Asturfutbol. El conjunto rojiblanco, segundo y en plena lucha por recuperar el liderato, se mide en Mareo al Comercial a las 15.45 horas.

Jorge Rowe, uno de los jugadores que en septiembre estrenó la fórmula bajo la que el club comparte la experiencia de formarse deportiva y académicamente en Mareo previo abono de 37.990 euros, no es el único refuerzo del Sporting C. En periodo de prueba y a punto de que se le concrete ficha está Iván Salas. Formado en el Veriña, conjunto con el que dio el salto a División de Honor, inició la presente campaña en las filas del Colunga, en Tercera División. La falta de minutos le ha llevado a buscar mayor protagonismo en el equipo dirigido por Samuel Baños. El club suma nuevos efectivos en su intención de poder conseguir el ascenso de categoría. Por el momento, los rojiblancos marchan en la tabla con 41 puntos, un punto menos que el primer clasificado, el San Martín, que tiene además un partido menos. El Sporting C está contando también con varios juveniles vinculados al División de Honor.