Rubén Yáñez se pierde el derbi asturiano: este es su tiempo de baja aproximado

El portero Rubén Yáñez estará algo más de un mes de baja por lesión muscular. Unas 4 o 5 semanas. El guardameta del Sporting de Gijón realizó esta misma tarde pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión tras sentir un pinchazo en la rodilla, en la acción que supuso el definitivo 3-0 del Zaragoza al Sporting en el duelo que se disputó el lunes en La Romareda. El guardameta tiene una lesión en la rodilla, que afecta al ligamento. Pero las exploraciones indican que no es una gran rotura: es decir, se trata de una lesión que le impedirá formar parte del derbi asturiano que se celebra este sábado (18: 30 horas) en El Molinón. Pero la gravedad no es mayúscula. Yáñez se perderá varios encuentros. Pero son "buenas noticias". Porque había temor a que la lesión fuese muy importante. Yáñez, de hecho, se retiró de La Romareda hundido, entre lágrimas. El Sporting no tendrá que acudir al mercado de fichajes a por un portero libre, ya que no se trata de una lesión de ese calado.

Christian Joel se queda al frente de la portería y será titular con toda seguridad en el derbi. Joel sacó varias manos de mucho mérito en Zaragoza, impidiendo una goleada más abultada. El meta cubano tendrá la oportunidad más importante de su carrera: Yáñez apunta a ser baja ante Oviedo, Valladolid, Burgos... Un momento decisivo del campeonato y donde el Sporting se juega sus opciones de ascenso por todas las vías.