Todos los detalles sobre la lesión de Rubén Yáñez, baja para el derbi: ¿qué tiene afectado? ¿y cuántos partidos se pierde?

En Mareo recibieron ayer con cierto alivio los resultados de los exámenes médicos realizados al portero titular Rubén Yáñez, que ayer fue revisado a conciencia en el Hospital Covadonga. En el seno del club rojiblanco había un gran temor a que la lesión en la rodilla del meta catalán, que se fue hundido de La Romareda, desconsolado y entre lágrimas, fuese muy importante. Yáñez, al menos, no dice adiós a la temporada. Es más bien un hasta pronto.

El meta catalán tiene afectados varios ligamentos de la rodilla y estará unas seis semanas de baja (seguro más de un mes), tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. La lesión se trataría de un esguince importante, que afecta a varios ligamentos, según explican distintas fuentes. Es decir, se pierde al 100% el derbi asturiano del sábado en El Molinón –algo que también confirmó el club, que hoy dará a conocer más detalles–. Pero estaría de vuelta para el tramo decisivo del campeonato, donde el Sporting se juega todo. Y, además, evita el cruzado. Una lesión que sobrevoló por el ambiente en las últimas horas.

No son tampoco las mejores noticias, ya que se confirma que hay lesión y no es todo un pequeño susto. Pero al menos se evita el quirófano y, de paso, un fatal desenlace, que no es poca cosa. Lógicamente, el club rojiblanco no acudirá al mercado de fichajes para firmar a un guardameta libre al no tratarse de una lesión de tanta gravedad.

El momento de Christian Joel, de 24 años, ya ha llegado. El portero cubano, toda una vida en Mareo, será titular en el derbi asturiano de este sábado en El Molinón. Es el partido de su vida, por el que lleva tantos y tantos años trabajando. A sus espaldas, dos cesiones consecutivas (AEK Larnaca y Celta B).

Porque el canterano del Sporting, que el pasado verano hizo una campaña positiva en Vigo, llegando a ser citado con el primer equipo celeste en varios partidos de la segunda vuelta, será el dueño de la portería rojiblanca en más partidos y además en un tramo muy delicado del curso: por lo pronto, se queda "solo" –Florentin Bloch, con ficha filial, y que hace las veces de tercer portero, será el segundo meta mientras esté lesionado Yáñez– ante el Valladolid, Burgos, Albacete...

Luego será la recuperación del propio Yáñez la que marque si llega a tiempo para lo que viene después: la visita al Ciudad de Valencia (el fin de semana del 10 de marzo) o el encuentro en El Molinón ante el Alcorcón.

La ausencia del meta catalán, eso sí, merma los planes de Miguel Ángel Ramírez para el gran clásico asturiano. En dos semanas, se le han caído al técnico canario hasta tres jugadores: Campuzano, Guille Rosas... y ahora Yáñez. Además, también pierde a José Ángel "Cote" por sanción.

Una faena, en un partido que tiene un gran valor. El técnico rojiblanco valora cambios estructurales, y recupera a Pablo Insua, un futbolista esencial y cuya ausencia ha sido importante para explicar el importante bajón del proyecto, por primera vez en tres meses fuera del play off. Sobre la mesa, la posibilidad de volver a competir con tres zagueros –como ya sucedió en el duelo de la ida en el Carlos Tartiere– y dos carrileros.