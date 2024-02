Djuka, delantero del Sporting de Gijón, se mostró confiado con las posibilidades del equipo rojiblanco con vistas al derbi: "Estamos con muchas ganas"

Llega el derbi. "Llevamos dos derrotas seguidas que es la primera vez esta temporada. Ahora tenemos el mejor partido para ganar y volver a donde tenemos que estar. Personalmente, tengo muchas ganas. Es el partido más bonito que podemos jugar. Sabemos lo que significa para todo el mundo este partido".

El gol: "No hay mejor partido para marcar que un derbi contra el Oviedo. Llevo tiempo sin marcar, pero estoy tranquilo. Espero que el equipo esté al nivel que debe estar. Lo importante es ganar".

Villalba. "Puedo jugar con cualquier jugador, pero con Fran me siento bien porque es un jugador diferente, con mucha calidad. Siempre te puede meter un último pase que puede hacer la diferencia. No hemos jugado de titulares unnca esta temporada, pero me encuentro muy bien con él. También con Juan y con Mario".

¿Qué partido espera? "No tengo dudas de que El Molinón estará con nosotros. El Oviedo es un equipo con cambio de entrenador que ha empezado a jugar bien, pero en un partido así no significa nada. Espero un derbi igualado, como los últimos dos que empatamos. Espero que esta vez ganemos".

¿Quién es favorito? "No, no nos puede afectar la derrota en Zaragoza. Las bajas son importantes para nosotros, pero tenemos compañeros preparados 100% para entrar y jugar. No nos va a afectar, estamos con muchas ganas. Nos quedan dos días para preparar el derbi".

¿Puede marcar la temporada? "Creo que sí puede marcar. Queda mucho... pero no tanto. Hay que sacar puntos en cada partido. La victoria nos puede dar un chute para mantenernos arriba. Quedan muchos puntos, pero es un partido importante como nosotros".

¿Qué supone? "Supone mucho. Cada derbi juego con corazón. Hay que sentirlo y llev