El 'otro' derbi de Eloy Olaya, sus recuerdos y un deseo para el sábado: "Son muchos años sin ganar, y tiene que ser ya de esta vez"

Eloy Olaya (Gijón, 59 años) porta en sus manos impresa una imagen del flamante fichaje de invierno Mario González.No se atisba ni un ápice de pesimismo por el eco de la derrota en La Romareda en el histórico exatacante.

–Semana de derbi... ¿Qué le viene a la cabeza?

–Un partido de mucha tensión, y un ambientazo tremendo... Y la ilusión de dos aficiones con ganas de ganar al eterno rival.

–¿Y su primer recuerdo?

–Tuve pocos. Cuando estaba en el Sporting, el Oviedo estaba en Segunda División, y asciende cuando me voy a Valencia. Me tocó jugar en la temporada 95. En el Tartiere... Un partido malo. Con el campo embarrado, lluvia, mal tiempo...Un partido malo, que acabamos perdiendo 1-0 con gol precisamente en propia puerta de Ricardo Bango. Y en El Molinón también perdimos, en un partido muy brusco con mucha intensidad y poco fútbol. Pero viví pocos.

–¿Le preocupa lo que vio el lunes en Zaragoza?

–No. El equipo es verdad que no estuvo bien. A mí modo de ver, no fue el equipo reconocible de toda la temporada: cometió todos los regalos y errores que no cometió en todos los anteriores partidos. Son cosas que pasan. Fue el día tonto, como se suele decir. En momentos puntuales te pudiste meter: con el palo de Cote y la gran parada de Edgar Badía... Empatas y cambia la situación. Pero a la siguiente jugada pasa un error acumulativo de Rivera, Izquierdoz y Róber Pier. Sobre todo Rivera…. Es verdad que Pier no ataca el balón. Regalos. Pero me preocupa más las bajas que vas a tener. Dos imporantísimas: Yáñez por lesión y Cote por sanción. Y Guille, también. Te puede dar para determinado sistema posibilidades.

–¿Saldrá con cinco defensas?

–Es que si recuperas a Insua, que es una baja muy sensible y el equipo lo está notando... es una posibilidad. Lo hizo en el Tartiere, y salió bien. El equipo estuvo firme, dando pocos espacios. No dejó que se creasen ocasiones. Teniendo a Pier, que está bien, el lunes tuvo un día malo, pero está fenomenal, además a Izquierdoz, y si llega Insua… Si no llega a tiempo, tendrías a Pascanu (para jugar de centro) si estuviese Guille. Mira antes tenías tres laterales derechos y ahora no tienes. Es el fútbol. Se fue Enol porque no estaba jugando y Guille se lesiona, y ahora solo tiene a Pascanu...

–¿El equipo atraviesa un pequeño bache o es ya una crisis?

–Lo que es Segunda: ganas los partidos por detalles y no los ganas por pequeños detalles. El día del Racing de Ferrol no mereciste perder ni mucho menos. Pero en el minuto 92, tienen muchísima fortuna. En la primera parte no se jugó bien, pero en la segunda el equipo creo que fue muy superior. Pero el rival aprovecha esos detalles… Y luego el lunes tiene un día malo. Aun así, el partido tuvo momentos puntuales que pudieron cambiar la dinámica. En el comienzo de la segunda parte el equipo fue superior al Zaragoza y tuvo ocasiones que podrían cambiar el partido segurísimo.

–Le veo optimista...

–El equipo sigue estando con esa confianza que da el haber perdido solo un partido en casa. El último se perdió, sí… ¿Pero cómo se perdió? Sí es verdad que pudiste perder otros. Por ejemplo, el de Zaragoza. Pero esto es por detalles: por un detalle ganas, por otro pierdes... En Segunda se ganan mucho por superioridad y otros por pequeños detalles. Pero en los de rivalidad, por pequeños detalles.

–¿Le sigue enganchando el equipo pese a estos resultados?

–Si, me sigue enganchando el Sporting. El lunes no me gustó. La primera parte no me gustó. Pero ya estábamos viendo otra cosa en la segunda parte. El equipo se encontraba cómodo. Estaba generando y teniendo llegada. Cometes un error que es un gol completamente evitable, un cúmulo de errores que te mata y te impide sacar el partido adelante. Fue un mazazo

–¿Y Mario González?

–Tiene calidad. Si físicamente está bien, va a aportar. Cuando hablamos de pequeños detalles, hablamos de pequeños detalles que a veces te lo da la calidad. El Sporting no tenía un delantero así, de calidad. A mí modo de ver el de más calidad era ‘Campu’. Otero es más de otras características, de ir a los espacios. Pero el Oviedo no va a dejar espacios. Entonces necesitas la calidad. La calidad la tiene Mario y hombres de banda como Queipo, Gaspar y Hassan.

–¿Qué partido se espera?

–Uno trabado, con muchas precauciones. El Oviedo viene con la flecha para arriba, pero estoy convencido que el Sporting está en un momento de positivismo. Hay que olvidar rápidamente el partido del otro día. El del Racing de Ferrol se perdió pero no fue justo. Va a ser un partido trabado. Intuyo que no será fácil generar ocasiones de gol; por eso vuelvo a recalcar la importancia de la calidad en los metros finales y la velocidad. Va a ser un partido de mucho respeto. El ambiente te lleva a ese entusiasmo y a esa intensidad. El Sporting va a meter intensidad. Pero el Oviedo también lo hará...

–¿Y es optimista?

–Tiene que ser ya de esta vez. Son muchos años sin ganar. Creo que son ya cinco temporadas. La última victoria fue con el gol de Álex Alegría. Por lo menos un motivo de satisfacción para las dos aficiones es que este año los dos equipos están luchando por estar en la parte alta de la clasificación y no por estar abajo.