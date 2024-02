El escudo de Christian Joel: ex compañeros trazan el perfil del meta cubano, "un gato bajo palos": "Más que reservado, tiene personalidad"

«¿Christian Joel? Ya se vio el otro día en Zaragoza en los minutos que tuvo de lo que es capaz, con esas dos paradas. Son muchas cosas positivas, a pesar de lo joven que es. Es muy ágil. Y rápido. Ocupa mucha portería. En el uno contra uno es muy bueno. El fútbol son oportunidades. Por desgracia llega por lesión de un compañero... Pero puede demostrar lo buen portero que es. Puede llegar a ser un portero ‘top’».

Los elogios al guardameta cubano, que afronta este sábado el derbi, el partido por el que lleva trabajando toda una vida, no llegan en boca de un cualquiera, sino que los dice un emblema del Sporting como es el excapitán Carlos Carmona. «Está de sobra preparado para el reto que tiene el sábado», tercia Marc Valiente, otro de los excapitanes del club rojiblanco, y una figura muy respetada en la última época de la entidad. «Estamos ante un portero que tiene todas las condiciones para hacer grandes cosas en el Sporting», añade Aitor García desde México.

Excompañeros del vestuario rojiblanco dibujan a LA NUEVA ESPAÑA el perfil de Christian Joel, un carácter singular y, a la vez, un enorme talento que se enfrenta a sus 24 años a su mayor desafío: por sus manos pasarán gran parte de las opciones del Sporting en el clásico asturiano y, en cierta, también dependerá de él dar continuidad en el próximo mes y medio de competición, el tiempo que estará Yáñez de baja, al buen trabajo defensivo que venía haciendo el equipo, con la excepción de lo sucedido el lunes en La Romareda. Todos reconocen en el portero cubano, forjado en la cantera rojiblanca, a una figura carismática y peculiar. También a un hombre con sus contradicciones: tímido y a la vez bromista. Un portero, explican sus excompañeros, de una proyección «enorme», y que se ha ganado la oportunidad de defender los colores de su equipo después de dos cesiones. «Christian Joel es muy buena gente. Siempre está haciendo bromas y es muy buen compañero», resalta Carlos Cordero, ahora en el Club Deportivo Badajoz, que fuera compañero del guardameta cubano en el filial y también en el salto de ambos al primer equipo.

«Más que ser reservado, tiene personalidad. Casi todos los porteros son muy suyos. Él también. Cuando coincidí con él, subía del filial y la mayoría de jóvenes son algo reservados», explica Carmona. «De primeras parece tímido. Le cuesta abrirse. No es fácil. Pero cuando gana confianza, es un ‘cacho de pan’. Muy, muy, buena gente. Y tiene mucho sentido del humor. Como portero, lo tiene todo: tiene las cualidades de un guardameta moderno porque es alto, potente, tiene envergadura; pero también tiene las cualidades del portero de antes: es muy rápido en el uno contra uno, y buenísimo dentro del área», señala otro ex compañero.

Cordero recalca la destreza del inquilino de la portería rojiblanca en el derbi de El Molinón para usar su cuerpo y la facilidad de moverlo pese a su corpulencia. «¡Parece un gato bajo palos! Me gusta bastante. Tiene muchas cualidades. Creo que va a aprovechar la oportunidad y se va a quedar de titular», añade el extremeño. «Es ágil y rápido debajo de los palos», interviene de nuevo Valiente. «Es que no le da miedo salir... No es un portero que se achique», sentencia Aitor García.