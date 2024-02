Juanele, la anécdota con "los Joseles" y el derbi: "Goles, un buen espectáculo y que gane el Sporting"

El inicio de la presentación de su autobiografía, en el popular local hostelero Bambara, estaba previsto para las ocho de la tarde. Se inició cincuenta minutos después. Vaya por delante que Juan Castaño Quirós (Gijón, 1971) fue puntual como un clavo, pero empezó a firmar ejemplares y la cosa se complicó. Juanele presentó ayer "Mi verdad", el libro en el que cuenta su trayectoria vital, arropado por un montón de excompañeros y la persona a quien dedica las líneas de una obra editada por él mismo: María Castaño, su hija, "a quien le debo todo".

"¡Me respigo!", confesó Juanele tras volver a ver, en un breve vídeo, algunos de los momentos de su carrera. En una gran pantalla, aquel doble regate ante el Barcelona con la camiseta del Tenerife y, cómo no, el tantas veces recordado caracoleo a Hierro en El Molinón. Dio para verlo repetido varias veces y arrancar los olés de los asistentes. "Se me ponen los ojos vidriosos", admitió el protagonista. Antes, el himno del Sporting abrió un coloquio moderado por Coque García y en el que también participo Fernando Asensio, Chumi, íntimo del exroijblanco y con quien compartió la puesta en marcha de "Mi verdad".

No había intención de avanzar capítulos, aunque el Pichón regaló anécdotas como el día en que pasó de ser conocido como Juanito, a ser bautizado ya como Juanele. "Fue cuando llegué al Veriña. Había unos gitanos en El Llano muy conocidos que se llamaban los Joseles. A mí, como venía de Roces, dijeron, esti, Juanele", explicó. En lo que se mojó fue cuando se le cuestionó sobre el derbi. "Es una semana diferente. Todo el mundo en la calle está hablando del Sporting-Oviedo. Lo viví como jugador. Sé lo que es. Espero que haya buen ambiente, no haya ningún problema, y sobre todo que gane el Sporting". No quedó ahí. Será uno más en El Molinón. "Iré con un amigo. Espero un buen espectáculo ¿Resultado? 2-1. Son partidos de pocos goles, pero espero que la gente se divierta", sentenció.

Entre los asistentes, mucho rostro de fútbol. Exjugadores del Sporting de diferentes épocas como Joaquín, Puente, Lavandera, Eloy, Juanma, los hermanos Ablanedo, Manolo Sánchez Murias, Tomás, David, Emilio, Marcelino Elena... Políticos como Jesús Martínez Salvador y expresidentes del club rojiblanco como Ángel García Flórez. "Gracias a todos, hablaremos un poco de fútbol", señaló el genio Juanele, con media sonrisa.