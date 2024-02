Miguel Ángel Ramírez habló en Mareo en lo que fue el último entrenamiento del Sporting antes del derbi asturiano (sábado, 18.30 horas) en El Molinón.

Hassan: Está muy bien. Quisimos protégelo por el tema de la hemorragia. No queríamos exponernos a golpes para que se abriese la herida. Ya está cicatrizada. Está bien.

Real Oviedo: Con normalidad. Intentamos aislarnos del ruido para estar enfocados y presentes. Al ser una semana corta, hemos tenido que priorizar un poco para preparar el partido. Me espero al Oviedo de Carrión: un equipo que valiente. Agresivo. Que vive lejos de su área en ataque y defensa. Es el equipo de la Liga que más centra. Conozco perfectamente a Carrión. Le da igual qué campo y qué rival, será como siempre.

Sporting: La plantilla sabe que este tipo de errores no se pueden cometer si quieren seguir arriba. Pero dentro de esa autocrítica… los veo entrenan con alegría y entusiasmo. Hemos dedicado tiempo a analizar.

Lesiones: Físicamente no detectó problemas. Pero en algunos jugadores van al límite cada día… los datos físicos de Tenerife y otros partidos… hay jugadores que van tanto al límite y terminan con rendimientos físicos muy altos: algunos terminan la fatiga y otros que en algún grupo muscular le ha dicho para

Cambio de sistema: Hay alternativas, pero no lo pienso por el derbi: era algo que llevo pensando de hace tiempo, en algún momento dependiendo del rival y de cómo podemos competir mejor. Y sobre todo si viese señales de que no podíamos sumar. Quitando los errores de bulto en los dos últimos partidos, el desempeño no ha sido malo.

Derbi: Sé la carga de un derbi, pero fuera de eso son tres puntos y son tres que queremos sumar. Es imposible aislarse del derbi. Me refiero a que en el día a día uno tiene que aislarse. Yo puedo hablar de los que he vivido. De los otros no puedo hablar. Sabemos de la impotencia y las ganas de ganar que tiene la gente.

Favorito: No veo favorito. Nosotros somos favoritos porque jugamos con 25.000 más. Es un factor clave; no solo para el derbi, lo lleva siento todo el año. Que estemos invictos hasta el otro día; es por la ayuda de la gente. Quiero ver a un Sporting valiente, presente que nada nos desenfoque de lo importante que es competir. En Zaragoza decisiones arbitrales nos quitan presentes porque habíamos comenzado muy bien. Es fundamental mañana estar presentes y que la gente disfrute y se vaya orgullosa a casa

Juego: Nuestros comienzos en casa son eléctricos y nos gustan que sean así y la realidad es que en las Segundas partes hemos sido superiores si no en marcador en dominio y ocasiones. Antes del 2-0 Zaragoza tenemos una ocasión con Cote. Nuestras segundas partes no son buenas.

Christian Joel: Es un chico que llega de los primeros y se va de los últimos: es súper profesional: ataja muchísimo. De los que se conocen hablan de la madurez que ha ido al candando estos años y de las experiencias: tienen unas condiciones impresionantes. Está de sobra preparado. Está muy preparado

La tarjeta azul: Ya no sé ni qué decir. En vez de introducir cosas me pondría a arreglar lo que ya está: que igual no está tan bien

Gaspar: Nos engañan sus cifras: el otro día la ocasión que tiene Cote viene de una ruptura, jugamos con él… Tiene impacto. Gaspar no sé si diría que tiene Libertad: sabemos dónde puede hacer daño y nos tiene que ayudar. Todo lo que sucede con él está entrenado. Y su posicionamiento también: es muy difícil de defender.

Sábado: El partido no va a marcar temporada. Para mí no. Independientemente de lo que pase puede pasar cualquier cosa: siempre pongo el ejemplo de Las Palmas. De los 10 últimos gana 2. Y daban por hecho que no iba a ascender. Lo importante es sumar para que en las 10 últimas estemos en condiciones de competir