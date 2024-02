50 años de pasión y siempre un “one club man”, Joaquin, su carrera y vida en los despachos: “Presumo de ser Joaquín el del Sporting”

Joaquín Alonso (Oviedo, 67 años) cruza el túnel de vestuarios y pisa una vez más el césped de su casa. Está feliz, pleno. Este año natural –llegó a Mareo en verano del 74– cumplirá 50 en el Sporting. Ahí, en El Molinón, a las puertas de este Sporting-Oviedo, la leyenda se cita con LA NUEVA ESPAÑA. "El Sporting lo es todo", dice

–Usted conoció a Quini. ¿Ha jugado con alguien mejor?

–Jugué con futbolistas muy buenos y especiales. Pero Quini tenía una virtud: hacía que lo difícil pareciese fácil, y sobre todo en el aspecto goleador. Los números que tenía… ¡Puff! Para que te hagas una idea marca un año creo que 27 goles en Segunda sin tirar penaltis. Además, coincidimos en un equipo con jugadores como Ferrero, Tati Valdés, Mesa, Castro… Algunos que empezábamos y nos fuimos consolidando. Antes los jugadores no cambiábamos de equipo. Pero también por la reglamentación. Hay un antes y un después de la ley Bossman. Y lo digo yo, que estoy encantando de haber estado en el club las dieciséis temporadas que fui profesional.

–¿Nunca le quedó la espina de salir a otro club?

–No. Además, lo digo con la boca grande: no, para nada.

–¿De verdad que no se arrepiente? ¿Nunca lo ha pensado?

–Para nada. Antes daba la sensación de que no existía la figura del agente o representante tal como está hoy. Cogí una época que había los derechos de formación y promoción. Si te marchabas a otro lado, el club podía igualar la oferta. Pero para nada me arrepiento. Identifico al Sporting como un grande. De hecho, sigo pensando que somos un grande. A las pruebas me remito: somos unos de los clubes más queridos de España y la Mareona es algo muy significativo del gen sportinguista. Estoy súper orgulloso de haber hecho mi carrera aquí.

–Cumple este año 50 en el club. ¿Qué significa el Sporting?

–Pues todo (se emociona y se le quiebra unos segundos la voz). Mi forma de vida y de entender el deporte y de identificarme con algo realmente importante en la vida personal y focalizándolo a la vida social fuera del entorno. Significa un ejemplo de lo que es la fidelidad a unos colores. Respetando valores, a las personas y a los contrarios.

–¿Qué siente cuando ve que un canterano quiere irse?

–Pero eso es un trabajo que estamos haciendo en el club desde hace tiempo. Todos queremos que ese gen se manifieste constantemente. Que si el jugador quiere marcharse a otro equipo sea porque este se le haya quedado pequeño y, sobre todo, que tenga muy arraigados los valores: ilusión, arraigo, respeto… Que sean personas y gente preparada. Que cuando vayamos por ahí presumamos de este club. Yo presumo mucho de ser "Joaquín, el del Sporting". Pero lo presumo por lo que significa el Sporting. Me identifico al 100% con lo que es el Sporting. Esos valores que pensamos que son idóneos para un deportista que supongan el verdadero gen sportinguista. Con el tiempo lo vamos a conseguir.

–¿Qué tal en los despachos?

–Es distinto. Solamente estuve vinculado a dos entidades a nivel profesional: esta –el Sporting–, y la Federación Española. Me tocó hacer de todo cuando me inicie en el fútbol playa. Me tocó un inicio duro. No tenía las prestaciones que a lo mejor puede tener… por ser una especialidad digamos "joven". Me tocó hacer de utillero. O llevar la ropa. O hacer de "scouting", siempre acompañado por gente profesional al lado. El cambio aquí al final no deja de ser representar a tu club. Esos valores que me inculcaron de respetar al contrario, respeto, perseverancia, nunca pensar que lo tienes todo hecho… Ha sido al final adaptarse. Y yo, me he adaptado bien. Estoy disfrutando muchísimo de lo que hago, la verdad.

–Otra fase de su vida.

–Claro. Estoy muy satisfecho y contento del compañerismo que tenemos en el club entre todos los trabajadores.

–Supongo que en su posición no debe ser fácil contentar a todo el mundo, claro.

–Nosotros somos conscientes de que tenemos un camino. En ese aspecto vamos… Tengo las ideas muy claras. Sé dónde quiero llegar. Y dónde quiero que llegue el club. La gente con la que convivo me ayudan a que esa idea se vaya manifestando.

–¿Sueña con ver a El Molinón volviendo a ser sede de un Mundial en 2030?

–Me encantaría. Cuando vamos a cualquier lado, la Mareona es muy representativa, porque hay seguidores del Sporting en todos los sitios. Se queda uno sorprendido de todo eso. Pues El Molinón, igual. Es un referente. No solo porque podemos presumir de que es el campo más antiguo, sino por el sitio dónde está, el entorno y lo que significa para Asturias. Tenemos que pelear para que sea una realidad. El club y el Grupo Orlegi están poniendo todo de su parte. No vamos a decaer en el esfuerzo para conseguirlo.

–¿Qué le falta por hacer?

–Me gustaría volver a tener al club donde se merece. Hay varios equipos que estamos en Segunda que deberían estar en Primera.

–¿Alguna espina?

–El primer objetivo: subir a Primera División. Tenemos una plantilla muy competitiva y tenemos una confianza plena en lo que se está haciendo. Se están dando los pasos idóneos. Para conseguir buenos resultados, tienes que creer en lo que se hace. Tenemos ese convencimiento. Los esfuerzos de todos los departamentos van dirigidos a que podamos ayudar a que el primer equipo sea lo más competitivo posible. En eso estamos. Para ver al equipo en Primera. Pero no en Primera… Que llegue para quedarse con una base sólida. Ya estamos viendo que el Sporting es una referencia. Ya vemos que hay jugadores que quieren quedarse.

–¿Cuál es su primer recuerdo de un derbi?

–¿El primero? Es muy especial, porque fue en un Costa Verde. Queda muy lejos esto (risas). Fue en 1976. Debuto en ese partido en El Molinón con el Sporting. Acababa de cumplir 20 años. Ganamos 3-0 al Oviedo. Los dos equipos estábamos recién descendidos. Fue el último partido de Churruca antes de marcharse al Athletic. En ese partido de los tres goles, metí dos.

–Antes enseñaba imágenes de uno icónico: en el 77...

–Sí. Aquel año jugamos la penúltima jornada en el Tartiere. Nos valía el empate para ascender. Ascendían tres equipos directos. Si perdíamos en Oviedo, ganando en casa al Jaén también ascendíamos. Ellos necesitaban la victoria. Pero ganamos 1-2 y ascendimos.

–Vaya partido...

–Inolvidable. Cuando metió Ferrero el 1-2 todavía faltaban seis minutos y toda la grada del fondo donde estaban los seguidores del Sporting… Estaba lloviendo mucho y se veían los paraguas moverse cuando celebraron el gol.

–A usted le marca especialmente. Tenía entonces 20 años.

–Claro.

–Y con el 6 a la espalda.

–Sí, sí. Fue la única temporada que jugué con el 6, además. El resto, todas con el 8. Tengo ese partido siempre en la retina. Y el del Costa Verde, también.

–Claro. Ese le marca mucho.

–Fiché con 19 años para el primer equipo a primeros de junio, antes de cumplir los 20. Aparece un entrenador que confiaba en la gente que sube del filial en ese momento: Vicente Miera. Había hecho una temporada muy buena con Novoa en el filial. Antes era la Tercera División, pero había cuatro grupos: lo que sería equivalente a la Segunda B, que ya no existe. En esa temporada, a no ser por un golpe que llevo en Cádiz, donde ganamos 1-5, en un partido que fue importante para el ascenso y donde tengo un problema en el ligamento interno y estoy tres partidos sin jugar, jugué casi todo.

–¿Había esa rivalidad en un amistoso o era distinto?

–Sí, sí. La rivalidad estaba latente. Ha sido así siempre. Quizás se magnifica porque los tiempos van cambiando. Hay más medios donde salen noticias, y también con las redes sociales. La implicación del público es cada vez mayor. Sobre todo, de la gente joven.

–¿Cómo le fue en los derbis?

–Los tengo divididos en dos partes: desde la 76-77 hasta la 88-89 que eran amistosos y ahí siempre tuvimos mucho más a favor que en contra. Incluso ahí está el partido de los cinco goles de Fernando Gomes. Luego es cuando ellos ascienden y nos cogen un poco la medida. Siempre ha habido una igualdad. Ahora estamos con ganas, ilusión, tenemos una fe tremenda de que vamos a sacar este derbi adelante.

–¿Han cambiado muchas las cosas en todos estos años?

–Todo evoluciona, pero es que también lo hace la sociedad; analizas las cosas que se hacen ahora y las que se hacían antes... y todos nos tenemos que adaptar.