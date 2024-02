"Christian Joel está de sobra capacitado, lo va a hacer muy bien"

A Juan Carlos Ablanedo (Mieres, 60 años) se le ilumina la cara cuando recuerda los derbis "noventeros". Partidos, confiesa, con los dos gigantes del fútbol asturiano en su esplendor y que dejaron momentos imborrables. Como aquel penalti que le sacó a Oli con el equipo con dos hombres menos.

–¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en el derbi asturiano?

–Mi primer recuerdo es cuando empezamos a jugar los torneos "Principado". Se jugaba un año en el Tartiere y otro en El Molinón. Pero el recuerdo más vivo que tengo es en la semana previa al partido. Se vivían ya con muchísima intensidad. Bueno, y salir al terreno de juego. Esas sensaciones de ver que era un partido especial.

–¿Vivía el partido con excitación o más bien con ansiedad?

–Con intensidad. Y es muy posible que en cierto punto con algo de excitación, que es lo que daba lugar a que no hubiese luego buenos partidos. Todos éramos conscientes de la importancia que tenía para los aficionados, para el club, y también para nosotros. Queríamos quedar en la historia del club dentro de la alineación que había ganado al eterno rival.

–¿Recuerda cuántos jugó?

–(Ablanedo piensa). La verdad es que no... Pero unos cuantos. Siete u ocho. Jugábamos esos amistosos y luego cuando ya coincidimos en la máxima categoría. Eran épocas en la que los dos equipos estábamos haciendo temporadas muy buenas; estábamos en la parte alta de la clasificación. No solo eran derbis de pasión y mucha intensidad, sino que en el terreno de juego había excelentes futbolistas por ambos lados.

–Además, usted como portero siempre le tocaba ser el héroe o el villano... ¿Se le viene a la cabeza alguna jugada en concreto?

–Sí, un penalti que paré. Me parece que fue a Oli, en El Molinón. Estábamos con dos menos. Lo paré y luego volví a parar el rechace. En este instante, sientes la emoción. Para un portero es como si marca un gol. Mi recuerdo es de la experiencia de lo que sentía al jugar esos partidos. Cuando dices derbi, me viene a la cabeza aquella jugada. También otro remate de cabeza en el Tartiere. Me tiré, y la saqué a mi izquierda.

–Han pasado casi 30 años. ¿Se le viene a la cabeza alguna vez ese penalti parado a Oli?

–Ahora, con el paso de los años, lo veo casi como un aficionado más. En estos momentos, los revivo con más intensidad. Vuelves a aquellos momentos previos al partido. O al descanso. Y al acabar el partido, si no habían salido las cosas bien. O habían salido muy bien, claro.

–¿Podía conciliar el sueño después de toda esa vorágine que es un derbi o era imposible?

–Al final ahí, al menos un portero, vives el partido con mucha tensión. Y más un derbi. Esas noches era difícil conciliar el sueño. Incluso aunque hubieras ganado. Además, el portero vive con mucha culpabilidad los goles que encaja.

–Pero no recibió ninguna gran goleada.

–No, eran partidos muy igualados. Se resolvían ganando por la mínima o con empates. Una dinámica muy similar a la de todos los derbis. Ahora como aficionado queremos todos un derbi donde los dos equipos jueguen sin tantas precauciones. Y por supuesto que el Sporting gane con claridad y haciendo un buen partido.

–¿Y qué derbi se espera? Porque prácticamente en todos los partidos predomina el miedo a perder y el respeto al rival.

–Espero un Sporting que va a cambiar la dinámica de los últimos derbis. Por su forma de jugar y el entrenador que tiene no espero a un equipo temeroso. Espero a un equipo que salga a ganar desde el primer minuto. Además, este año tenemos un buen equipo en todas las líneas. Y un entrenador que no va a tener esa carga de la historia.

–Usted que seguramente ha sido el mejor portero de la historia del Sporting, ¿recuerda a alguno que haya dejado huella desde su salida de El Molinón?

–Desde que dejé de jugar, por aquí pasaron porteros muy buenos. Diría que excelentes. Pero muy buenos porteros. Juan Pablo, Mariño o Cuéllar... me parecían porteros extraordinarios. Y ahora Yáñez. Es una garantía. Es de máximo nivel. Es sobrio, pero es que además también es muy ágil. Y valiente en el uno contra uno. Mezcla el estilo de los nuevos porteros, con los entrenamientos diferenciados que tienen ahora, pero también me recuerda a los porteros de mí época.

–¿Le recuerda a usted?

–Yo creo que somos distintos. Él tiene mucha envergadura. Y va muy bien por alto. Pero es una mezcla: es ágil, rápido... Es un portero decisivo.

–¿Le parece uno de los mejores que han pasado por el club?

–Sí, para mi Yáñez sin duda es de los mejores que he visto en El Molinón. Fue un acierto ficharlo. Es una garantía.

–Es una baja dolorosa.

–Es una baja muy importante, sí. Estaba siendo un jugador decisivo. Ahora toca esperar a que se recupere lo antes posible.

–El relevo está en casa: será Christian Joel.

–Joel tiene la formación y la capacidad suficientes para resolver la situación. Está de sobra capacitado para ser el portero del derbi, lo va a hacer muy bien.

–¿Estará en El Molinón?

–Sí, en principio espero estar en El Molinón, y voy a disfrutar muchísimo del ambiente.