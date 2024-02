Una corona y un impulso: así son los posibles onces de Sporting y Oviedo

Seguramente sea, a priori, el mejor derbi de los últimos años. Desde 2017, posiblemente. Y conviene subrayar eso de a priori porque en un duelo regional nunca se puede dar nada por sentado. Del choque de esta tarde entre Sporting y Oviedo -18.30 horas (Movistar/Orange)- puede salir un tostón (un choque táctico, si se prefiere el eufemismo) porque en los derbis todo tiende al atasco, pero en principio las propuestas de Sporting y Oviedo, cada uno con su estilo, no son de andarse por las ramas.

Llegan el derbi además en buena situación clasificatoria, que eso sí que no ha sido habitual en los últimos tiempos. Porque siempre había uno que alcanzaba la cita herido, o con dudas en su juego. Ahora no. Ahora rojiblancos y azules miran sin reparos hacia lo más alto. Ya lo dijo Miguel Ángel Ramírez hace apenas dos semanas, "no firmo el play-off", y aunque el Oviedo maneja un discurso algo más prudente, todos de puertas hacia dentro hacen sus cálculos con las posiciones de ascenso directo. Son solo tres puntos y aún queda un mundo, pero además de poner en juego el honor regional, de la corona del Principado, el derbi de esa tarde puede suponer el impulso importante en la pelea por al ansiado ascenso a Primera.

El Sporting, a espantar sus miedos. El derbi le llega al Sporting en un momento cuanto menos extraño. De golpe, el proyecto ha pegado un bajón repentino y en apenas dos semanas ha sufrido varios golpes de los que aún trata de reponerse: ha perdido su condición de invicto en El Molinón, ha sufrido un enorme correctivo en La Romareda, que lo ha empujado fuera de los puestos de play-off, mientras que la enfermería ya no luce vacía, sino que se han lesionado jugadores tan importantes como Rubén Yáñez, Guille Rosas o el renacido Campuzano. La mala suerte alcanzó hasta el vehículo oficial del Sporting en el viaje de vuelta a casa desde Zaragoza. Un pinchazo obligó a los jugadores a estar en vilo hasta las 8 de la mañana, cuando el equipo al fin piso Mareo, lo que impidió un mejor descanso. Todo malas noticias en los días de aproximación al partido que se vive más a flor de piel.

Aunque el dentista visita El Molinón -el Sporting solo ha ganado un partido desde el reencuentro-, el derbi es observado por Ramírez y su equipo de confianza como una enorme oportunidad para redimirse y recuperar la confianza. Hermético y poco tendente a dar pistas durante los ensayos semanales -la mayoría de jugadores no conoce sus intenciones hasta el mismo día de encuentro-, el preparador canario ha probado esta semana con cinco defensas, pero la ausencia de Guille Rosas y José Ángel merma una barbaridad las opciones a probar con ese cambio de sistema que ya fue usado en el Tartiere en el choque de la primera vuelta (que acabó con empate sin goles).

Al menos "MAR" recupera a Insua. Pero podría mantener al menos una semana más el binomio que forman Izquierdoz y Pier y añadir cemento aéreo con la entrada de Pascanu como falso lateral derecho.

Las principales incógnitas están en el centro del campo y en la delantera: Roque Mesa tiene muchas opciones de robarle el puesto a Rivera, mientras que Hassan parece que llegará a tiempo y estará listo para competir de inicio. Otra de las grandes incógnitas reside en la delantera: Otero apunta a ser inamovible en el frente de ataque. Pero su socio se cotiza: Djuka o Mario González tienen opciones. Incluso Villalba.

El paso definitivo del Oviedo. Los de Carrión llevan conviviendo meses en un estado de optimismo contagioso. El empate ante el Eldense (1-1) del sábado supuso un pequeño frenazo en sus aspiraciones de llegar cuanto antes a los puestos de play-off pero ha sido tomado con naturalidad por el entrenador y futbolistas. El Molinón aparece ahora como la oportunidad de dar el golpe encima de la mesa: triunfar otra vez en territorio enemigo, superar el eterno rival (más ganarle el gol average) y puede que colarse en zona de play-off.

Para tratar de conquistar la plaza gijonesa, Carrión ha prometido que los suyos saldrán al ataque. No suele mentir con sus palabras. También ha reconocido el catalán que podría introducir matices en su equipo. Las dudas se concentran en el foco ofensivo del equipo. Parece bastante probable que Masca se caiga del once inicial. Y ahí se abre un abanico interesante de posibilidades para Carrión.

Durante la semana, el entrenador ha probado en El Requexón a Dubasin en la derecha, lo que le convertiría en el sustituto de Masca. Para la media punta se barajan varias opciones. Paulino ha trabajado por dentro en las últimas sesiones. La alternativa más sólida es la de Santi Cazorla, que demostró ante el Eldense atravesar u gran momento. Y no hay que olvidarse de Seoane, en un segundo plano en la segunda vuelta pero que siempre ha sido del agrado de Carrión. En todo caso, la apuesta de un media punta con buen pie parece reforzar la idea de que el Oviedo saldrá a El Molinón a tratar de hacerse fuerte con el balón.