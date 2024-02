El derbi divide a los amigos Cristóbal y Carrión

«Imposible agradecer todo lo que has hecho por mí, sin duda me siento un gran privilegiado de haber podido acompañarte desde campos que nos llenábamos de barro hasta la cintura, hasta hoy. Nadie nos regaló nada. Todos los que hemos trabajado día a día contigo estamos orgullosos de ti y te admiramos. Estoy seguro de que te irá bien, no cabe otra posibilidad. Mil gracias». Octubre de 2017. El Córdoba ha decidido despedir a Luis Miguel Carrión. Siete derrotas en diez jornadas de Liga tienen la culpa. En un día de despedidas, uno de los miembros del cuerpo técnico comparte unas emotivas palabras en redes socies. Es su preparador físico, Cristóbal Fuentes, con quien el sábado se reencontrará en El Molinón. Cristóbal, como encargado de la puesta a punto del Sporting. Carrión, al frente del eterno rival de los rojiblancos.

Cristóbal Fuentes Nieto (Córdoba, 1989) iniciaba su carrera profesional en el club de su tierra cuando conoció a Luis Miguel Carrión Delgado (Barcelona, 1979). El ahora entrenador del Oviedo había llegado al club en la campaña 2013-14, como segundo entrenador de Pablo Villa. Después de la destitución de este último, se integró en el cuerpo técnico de Albert Ferrer, dando paso a una remontada que llevaría al club a Primera. Al curso siguiente, Carrión fue elegido para entrenar al filial, y es ahí donde empezó a trabajar codo con codo con el ahora preparador físico del Sporting. «Desde entonces mantienen una gran amistad», cuenta su círculo cercano. No fue un año cualquiera. Fue un año de ascenso. El Córdoba B dio el salto a Segunda B en la temporada 2014-15, lo que elevó el cartel de Carrión y su equipo de trabajo. Aquello les unió personal y deportivamente más que nunca. En la entidad califal empezaban a verles preparados para asumir las riendas del primer equipo. No tardó la oportunidad. Fue al poco de iniciarse la 2015-16. El club, de vuelta en Segunda División, prescindió de José Luis Oltra en busca de un revulsivo para meterse en la zona alta. Habían transcurrido 16 jornadas y el equipo, decimosexto, estaba más cerca del descenso que de otra cosa. Llegó el momento. Carrión y Cristóbal afrontaban juntos uno de los retos más ambiciosos de su carrera deportiva. El Córdoba terminó décimo en la tabla en esa campaña y se optó por dar continuidad al proyecto. No duró mucho más. La ausencia de victorias en el comienzo de la siguiente temporada se llevó todo por delante. Carrión y Cristóbal separaron sus caminos. El barcelonés continuó con su progresión en las filas del Melilla, el Numancia y el Cartagena. El cordobés pasó por la Cultural Leonesa, junto al exrojiblanco Aira, el Alcorcón y el Tenerife. En estos dos últimos equipos, de la mano de Fran Fernández, otro de los entrenadores con el que más ha trabajado. El paso de Cristóbal por el Heliodoro Rodríguez López activó su siguiente etapa. Activó la conexión canaria. Miguel Ángel Ramírez tenía referencias del trabajo de Cristóbal Fuentes y le invitó a sumarse a su equipo de trabajo para un reto especialmente exigente: el conjunto brasileño Internacional de Porto Alegre. La conquista de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle había abierto al grancanario las puertas de uno de los grandes del fútbol carioca. Desde entonces se han hecho inseparables. Juntos pasaron por las filas de Charlotte, en la MLS (máxima categoría de Estados Unidos) y llegaron a Gijón. Ahora, Carrión y Cristóbal también pelean por un ascenso, aunque con camisetas diferentes. El Molinón enfrentará a dos amigos que Córdoba descubrió para el fútbol.