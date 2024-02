El derbi, visto por los conductores de los autobuses de Oviedo y Sporting: "Los jugadores me arroparon en mi momento más difícil"

Es norma que en partidos de la enjundia del derbi asturiano que enfrenta esta tarde a Sporting y Oviedo en El Molinón que las aficiones brinden un caluroso recibimiento al autobús de su correspondiente equipo que ejerza como último revulsivo anímico antes de saltar al campo. Pocos reparan, sin embargo, en un actor fundamental en la reproducción del rito: los conductores.

"Estoy de los nervios, pero creo que ganamos 1-3", pronostica Isaac Cabezas, encargado de trasladar al Oviedo hasta El Molinón esta tarde. Oviedista "de toda la vida", Cabezas lleva nueve años conduciendo autobuses y más de cuatro con el equipo azul. "Hago transporte escolar y de pasajeros, pero no hay nada como estar con los chicos, es muy emocionante", admite en la víspera de un partido más simbólico si cabe para él. "Mi primera vez llevando al Oviedo fue en un derbi contra el Sporting en El Molinón. Estaba en mi casa un día cualquiera y recibí una llamada para comunicármelo, no olvidaré nunca. Estrenarme aquí (dice señalando el estadio desde el párking) fue un momento de emociones fuertes", recuerda.

Cabezas presume de sintonía con los jugadores ("me llevo muy bien con todos, son chavales muy buenos, impresionantes"). La relación entre el chófer y la plantilla alcanza un grado de intensidad tal que, relata con emoción, los futbolistas le arroparon en uno de los momentos más complicados de su vida: "Cuando falleció mi padre, me dedicaron tuits y me brindaron todo su cariño. Lo agradecí mucho, fue un gesto muy bonito que habla a las claras de su calidad humana".

El chófer azul disfruta especialmente las visitas a El Molinón ("porque sé que vamos a ganar y les fastidia mucho") y saliva con la idea de llevar al Oviedo por los campos de Europa ("sería un sueño"). Un poco más humildes son los sueños de su homólogo sportinguista, Mariano González, que fantasea con conducir el autobús rojiblanco por el Paseo de la Castellana de Madrid rumbo al Santiago Bernabéu. "Sería lo más", asegura, por mucho que despertase a la pasión futbolera hace cuatro años, cuando inauguró su vinculación con el Sporting con un "inolvidable" desplazamiento a La Coruña en el que fue testigo de la "impresionante" despedida que brindó la Mareona al equipo en Vegadeo. "Y ahora llevar al Sporting es lo que más me gusta de mi trabajo", apostilla.

Como Cabezas, González mantiene un trato fluido con la plantilla ("estoy encantado con los chicos, son encantadores") y tiene especial predilección por Djuka, un "guerrero" en el campo y un "gran chico" fuera de él, si bien con el que mejor se lo pasa es con el "divertidísimo" utillero, Jorge Luis García, el trabajador con más antigüedad del Sporting -lleva en el club desde 1987-.

Los días de derbi, explica González, los jugadores se suben al autobús "inflados, con muchas ganas, como motos". No obstante, la música no retumba en el trayecto al campo, sino que acostumbra a reinar el silencio. "Van muy concentrados", completa González. Toda mentalización es poca en los prolegómenos del partidazo de Asturias.