EN DIRECTO | El Oviedo sale hacia Gijón y el Sporting presenta el proyecto "Asturias 2030" para el Mundial

Llegan el derbi además en buena situación clasificatoria, que eso sí que no ha sido habitual en los últimos tiempos. Porque siempre había uno que alcanzaba la cita herido, o con dudas en su juego. Ahora no. Ahora rojiblancos y azules miran sin reparos hacia lo más alto. Ya lo dijo Miguel Ángel Ramírez hace apenas dos semanas, "no firmo el play-off", y aunque el Oviedo maneja un discurso algo más prudente, todos de puertas hacia dentro hacen sus cálculos con las posiciones de ascenso directo. Son solo tres puntos y aún queda un mundo, pero además de poner en juego el honor regional, de la corona del Principado, el derbi de esa tarde puede suponer el impulso importante en la pelea por al ansiado ascenso a Primera.