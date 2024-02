Un estadio de color rojo, cubierta ovalada, capacidad para 42.000 espectadores y acceso a trav茅s de rampas exteriores con vegetaci贸n para integrarlo en el entorno son las l铆neas maestras de un proyecto de reforma de El Molin贸n presupuestado en unos 150 millones de euros y con el que Sporting quiere optar a ser una de las sedes del Mundial 2030.

El proyecto ha sido presentado hoy en Gij贸n por el arquitecto mexicano Fernando Sordo a autoridades, C谩mara de Comercio, Universidad, Federaci贸n Asturiana de F煤tbol, Federaci贸n Espa帽ola, Consejo Superior de Deportes y clubes de la ciudad.

"Ha sido un trabajo de a帽o y medio", indic贸 Sordo, que ha incidido en que "los estadios son las nuevas catedrales" y que su proyecto busca la integraci贸n con el entorno y que tenga usos diarios alternativos ya que "una inversi贸n tan elevada no puede ser que sea solo para el f煤tbol".

El proyecto respeta la actual ubicaci贸n del campo para, de esta manera, mantener la condici贸n de El Molin贸n como el campo m谩s antiguo de Espa帽a y aprovecha buena parte de la actual infraestructura as铆 como alrededor de 17.000 de las actuales localidades.

La ampliaci贸n del actual aforo de 30.000 localidades a las 42.000 finales ser谩 en la parte m谩s alta del estadio y, una vez finalizado el Mundial, se desmontar铆an 10.000 de esas localidades para crear una zona comercial y cultural.

De esta forma, en el futuro se ampliar铆a la zona comercial ya existente y a cuyos concesionarios se respetar谩 su uso tras la reforma.

Sordo asegur贸 que se tratar铆a de "un espacio seguro e inclusivo ya que las rampas tendr谩n una m谩xima inclinaci贸n del 6 por ciento lo que la hace accesible para todos".

La reforma estar铆a finalizada en 2029 y, aunque de momento sigue siendo una inc贸gnita de donde saldr谩 la financiaci贸n para acometer la obra, el presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, asegur贸 que "se est谩 trabajando en ello con empresas muy importantes".

Iraragorri reiter贸 que "este no es un proyecto del Sporting, si no de toda Asturias". Por ello, se pregunt贸 "c贸mo explicar a nuestros hijos que ante un proyecto as铆 no hubiera colaboraci贸n de todos" y asegur贸 que la intenci贸n es que "las obras las realicen empresas de la regi贸n".

"Hay que seguir trabajando para que lo que es un sue帽o se convierta en realidad", finaliz贸 Irarragorri, que reiter贸 varias veces en su intervenci贸n la importancia de que sea un proyecto de toda Asturias porque beneficiar铆a a toda la regi贸n.