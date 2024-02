"El penalti sobre Lacatus fue clarísimo, de libro; lo habría pitado hasta yo"

Aunque su oficio era el de defender, a Tati Alcalde (Salinas, 1964) no le gusta eso de despejar balones cuando viaja junto a LA NUEVA ESPAÑA hacia su pasado para recordar experiencias de otros derbis. Es un tipo honesto, que habla claro, frontal, que no le importa "mojarse" si es necesario. No le va nada lo de ser un "bienqueda" y dice lo que piensa. Siempre. Así es este histórico zaguero del Sporting que porta en sus manos una imagen de Róber Pier, al que destaca, pero no le importa reconocer que a él le tira más Pablo Insua. Con él, la conversación se hace amena.

–¿Cómo sobrevive un defensa en un derbi?

–Principalmente, no comprometiendo al equipo en las acciones. Tratar de medir en el área y no ocasionar un penalti, porque puede dar un giro al partido. Cuando tienes que salir lejos de esas posiciones de confort, no comprometerte demasiado: no dar facilidades o regates innecesarios en zonas comprometidas. Tratar de ser fiables.

–Es decir, ser prácticos.

–Sobre todo, ser sólidos. Evitar "gustarte". Es un partido que exige mucha concentración, quizá más que otros. Porque hay cosas que te pueden sacar del encuentro. Hay muchos partidos que no tienen el contenido emocional que tiene un derbi, donde a lo mejor si no lo sabes gestionar te puedes dispersar e irte del partido. Por ejemplo, un lance que enfrenta a un compañero con el contrario. O un gesto feo, que te dejes llevar...

–¿Cuántos le han tocado?

–Unos cuantos... 7, 8... por ahí.

–¿Y cómo le fue? ¿Recuerda alguno en especial?

–Unos los ganamos y otros los perdimos... Recuerdo un penalti que hice en Oviedo, a Lacatus. Todavía me lo sigue recordando muchas veces Ciriaco (Cano). Es lo que hablábamos antes en la primera pregunta.

–Lo recuerdo, sí.

–Iba al límite, sí. Además, salía un jugador que no tenía nada que ver conmigo. Yo en esa acción estaba más bien dentro del área, con Carlos. No era específicamente mi marca. Fue un balón sobre el borde del área grande: según defiendes por la parte derecha. Era un balón largo. No estaba controlado por nadie. Y yo fui al suelo. Y fui y una vez que vas al suelo, ya me deslicé. Ahí me di cuenta: "No llego".

–¿Penalti, no?

–Clarísimo. De libro. Lo habría pitado hasta yo, vaya. Quizá me precipité. Tenía que haber aguantado vertical. Tenía que haber aguantado un poco, no ir al suelo.

–¿Se resupo de esa jugada?

–Es que no me dio tiempo ni a enmendarla, porque no había minutos: tampoco a que me penalizara demasiado porque quedaba poco partido. Fue una jugada que... Da rabia. Al final, supone una victoria para el contrario. Si lo vuelves a repasar a lo mejor tenía que haber temporizado más. Pero echar ya el freno de mano... Difícil.

–¿Y cuando llega al vestuario?

–No, no, nadie te reprocha nada. Faltaría más. Errores cometemos todos. Estás ahí jodido. Al final, no te quieres ver tú en esa acción que condicione el partido. Y porque la calle a veces es muy ingrata. Te están recordando: "Macho, vaya penalti...". Es más el peso que queda en la calle.

–¿Ese peso te persigue?

(Tati piensa). No... La gente que lo recuerda, sí, te lo dice. Ciriaco me lo dice casi continuamente cuando nos vemos: "Joder, aquella jugada, yo que pensaba que eras más listo". Pero es fútbol, deporte y los años pasan. Y quedar queda, pero porque es un derbi. A lo mejor juegas en Cádiz, y haces ese penalti a Mágico y pierdes 1-0. Y perdiste. Pero como juegas con el Oviedo... Lo vio hasta el que estaba en el balcón (risas). Ni lo protesté, obviamente.

–Lleva en las manos una imagen de Róber Pier, que está siendo uno de los destacados, pese a estos dos últimos partidos.

–La línea de atrás están siendo muy solventes todos. Cualquiera de los que están jugando. Diego Sánchez, por ejemplo, hizo un partido espectacular cuando salió. Desbancar a Pier, al Cali, al propio Pascanu... Sacarles no es fácil. Tienes que demostrar. Tienes que hacer las cosas bien en los entrenos y hacer dudar al entrenador. La línea de atrás es solvente. No da sorpresas y no comete errores ingratos. Además, tiene jerarquía. En segunda, el 0-0 es importantísimo, porque supone un punto.

–Si tuviese que elegir a uno.

–Yo soy de Insua. Róber Pier me gusta, me agrada y es bonito verle jugar. No es un central al uso, es elegante, maneja la salida de balón, tiene recursos técnicos, recorte, sale, la primera línea de presión sale bien. Al equipo defensivamente le da mucho. Quizá eso no lo tenga Insua ni Cali. Pero lo que más me gusta de Insua es que es fiable. Es un Mercedes, no te va a fallar. No comete errores. Cuando sale a zonas de su marca, comprometidas, nunca queda vendido o expuesto. Puede acabar en falta o tarjeta. Pero nunca expone al equipo. Es contundente, tiene jerarquía. Mete miedo. Se impone. Quizá Pier no asusta tanto al delantero. Pero Insua, sí.

–¿Es optimista?

–Soy optimista en la medida que puedo serlo. Juegas en casa y el equipo está jugando bien. Le cuesta sacar los partidos adelante. El equipo agrada, genera, muchas veces asedia, puede llegar por dentro, por fuera... La prueba es que El Molinón se llena, y eso muestra que la gente está con Ramírez. Hasta hace poco estaba en una situación privilegiada. Pero es que los derbis son atípicos. Una jugada puede cambiar el signo del partido.

–¿Qué derbi se espera?

–Me espero un derbi entretenido. Más que los últimos, que fueron un coñazo, no me gustaron nada.