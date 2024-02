Diego Sánchez y su adaptación a la posición de central: "Es cuestión de ir absorbiendo conceptos"

Diego Sánchez, defensa del Sporting de Gijón, compareció este miércoles en sala de prensa. "Me encuentro muy bien", dijo el jugador, una de las noticias agradables del proyecto.

Sus declaraciones:

¿Cómo está? "Me encuentro bien, físicamente muy bien. Al principio costó un poco más, pero ya bien. Es cierto que tocó participar menos en la primera vuelta, pero siempre pensando en el equipo y una vez que entré bien, tranquilo y con confianza. Más que tener momentos de bajón, es cierto que costó un poco más al principio y no era lo esperado, pero estaba tranquilo y el míster me transmitió su confianza. Estaba tranquilo, entrenando bien para poder tener la oportunidad y poner las cosas complicadas. Ahora que las cosas van mejor estoy contento".

Situación del equipo. "Estamos tranquilos y con mucha confianza en nosotros mismos. Dentro del vestuario se está bien y pensando en el partido del Albacete. Sabemos que queda mucho todavía y que nos vamos a jugar todo al final. Estamos concentrados en el día a día para que nada nos distraiga e ir a por la victoria contra el Albacete. Ecierto que igual ahora no estamos igual de finos que al inicio de la temporada. Creo que estamos generando ocasiones y poniendo a los rivales en apuros. Igual nos está faltando ese punto de tranquilidad que también te da los resultados, pero tenemos que seguir la misma línea y hacernos más fuertes en casa y sumando fuera para poder estar arriba. Estamos confiados»

Central o lateral: "No es dar carpetazo a ser lateral, es adaptarse a otra posición. Creo que al principio costó un poquito más, pero ahora estoy bien y cómodo. Es cuestión de ir absorbiendo conceptos. No me voy a olvidar de ser lateral, siempre jugué ahí, y me puede venir bien aprender esa nueva posición para poder tener más minutos. La transición a la posición de central la llevé bien. Ya había jugado ahí en línea de 3 aunque nunca me había tocado en línea de 4. Empecé la pretemporada entrenando de lateral y poco a poco fui ubicándome de central. Estoy cómodo tanto en línea de 3 como de 4, me adapté bien y fui cogiendo conceptos y aprendiendo muy rápido de mis compañeros".

Albacete. "Le está costando ganar fuera de casa, pero sabemos que todos los equipos de la categoría son fuertes. Hay mucha igualdasd, y ellos van a venir aquí a ganar. Estamos tranquilos, conscientes de las cosas que tenemos que hacer.

El Molinón "Para nosotros es muy importante el apoyo de la gente, ya se vio en el derbi y en cada partido en casa, nos dan un plus. De los 7 que quedan en casa hay que ganar los máximos posibles; si pueden ser los 7 mejor, para poder estar ahí".