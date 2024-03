El entrenador del Sporting vuelve a poner el listón alto: "No firmo el play off"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, reiteró este mediodía, en sala de prensa, en Mareo, que no firma "el play off", y volvió a traladadar un mensaje muy ambicioso con esta recta final de temporada.

Sus declaraciones:

¿Cómo afronta el partido? “Hablamos de la importancia de sumar fuera de casa. Ganar en casa y fuera si queremos estar enganchados hasta el final… necesitamos sumar. Necesitamos hacer cosas muy bien. En Burgos y hicimos cosas bien y otras no. Sobre todo en las áreas tenemos que competir mejor".

Christian Joel. “Lo estoy viendo bien. Maduro. Con ganas de crecer: está en un proceso de crecimiento. El portero y el delantero tienen un proceso de maduración tardía. Está creciendo mucho. Tiene muy claro su objetivo. Semana a semana analizamos con él para ir creciendo: venía sin competir y ahora vamos viendo más aplomo, personalidad, control de la situación…”

Estrés. “Porque se me ha caído el pelo ya (risas)que sino.... Es una situación de estrés que te consume mucha energía; pero por eso nos gusta tanto. Lo decía Cali: preferimos tener la presión de ascender que la de la permanencia”.

Play off. “¿Si firmo play off renunció a otras cosas? Si renuncio a otras cosas no lo firmo. No lo firmo. No voy a firmar nada que nos limite”.

Levante. “Tiene mucha calidad. Ha habido cambios: uno trata de romperse la cabeza el porqué de esos cambios. Cuado llega un entrenador nuevo hay energías renovadas. Siempre es un reto complicad enfrentarte a la llegada de un nuevo entrenador”.

Campuzano: “Ha tenido una pequeña recaída. Se ha resentido. Tenemos que parar”.

Sistema. “No es que no me guste el 4-2-3-1. Intento con los jugadores que tengo ver cómo podemos competir mejor”

Villalba: “La confianza no se da o se quita. Se construye. Al igual que le ha dado a él; el me ha dado. Está jugando detrás de los puntas y no solo en pasillo centrales: tiene esa libertad para desequilibrar en cualquier sector".

Ciudad de Valencia. Queremos cuidar muchos detalles para competir bien con balón y sin balón: tenemos que ser ganadores en duelos, estar bien en las áreas, ser compactos si queremos ganar".

Rivera. Ayer hizo la primera parte y hoy completado el entrenamiento. Veremos a mañana. Se encuentra bien. Está evolucionado. Mañana tomaremos la decisión"-

Yañez. "Está recuperado. Vamos a hablar entre todos. Ha completado una semana completa. Ha tenido una evolución súper positiva".

Tensión. “Después de ver el partido más tranquilidad me dio… Hicimos cosas muy bien. Tuvimos después del gol dos ocasiones claras de aumentar la ventaja. Son cosas normales. ¿Cuántos partidos tiene en Segunda Joel? ¿Y Varane? Pascanu tiene partidos en Segunda… ¿pero y en un club con la carga del Sporting? ¿Queremos de verdad subir a Primera? Pues tenemos que demostrar que no nos pesan las piernas. Seguramente tenemos miedo como todos. Pues queremos dar esa respuesta"