Campuzano, K.O. ante el Levante: ¿pero es una recaída grave? Aquí explicamos el por qué de su baja y cuántas semanas estará fuera

La recaída de Víctor Campuzano de su lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que destapó el pasado viernes en sala de prensa el entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, apunta a ser un pequeño contratiempo en la última fase de la recuperación del delantero catalán. "Se ha resentido. Tenemos que parar", dijo el técnico para justificar la ausencia del futbolista catalán en la penúltima sesión de trabajo. Ayer, el jugador realizó trabajo específico junto a los readaptadores del club rojiblanco.

Campu no ha sido citado para el duelo que el Sporting afronta esta tarde (16.30 horas) en el Ciudad de Valencia ante el Levante. Pero las pruebas médicas que realizaron al delantero, de 26 años, descartaban una lesión, sin que los análisis aprecien una rotura. Fuentes consultadas por este periódico explican que se trata más bien de un problema con la cicatrización de la herida, que se ha abierto de forma parcial. Nada grave, ni mucho menos. Pero sí un pequeño freno en su vuelta a la competición. Los servicios médicos no han fijado un periodo concreto de baja. Aunque no se pronostica una ausencia mayor que unas dos o tres semanas.

En cualquier caso, dependerá de cómo evolucione la cicatrización. En el club rojiblanco abogan por dar margen a la recuperación para que el delantero regrese en las mejores condiciones. No se acelerarán plazos con el objetivo de evitar nuevas recaídas. Campuzano estará listo para los últimos diez encuentros de la competición, salvo nuevos contratiempos. En Mareo asumen que el equipo se encuentra ante un tramo de la competición definitivo y donde el proyecto luchará por subir a Primera División, por lo que prefieren mantener la prudencia para que todos los efectivos se encuentren al 100% cuando estén disponibles.

Campuzano se encontraba ya con buenas sensaciones y entrenando con normalidad junto al resto de compañeros desde hace prácticamente una semana. El delantero, que estaba siendo importante en el proyecto, con cinco goles en lo que va de temporada, trató incluso de estar listo para el encuentro en El Molinón ante el Albacete. Pero los servicios médicos rojiblancos le frenaron para evitar una recaída.