Pascanu se solidariza con Nacho Méndez: "No me gustaron los pitos; no es el camino"

Álex Pascanu, defensa del Sporting de Gijón, se posicionó esta mañana en sala de prensa, en Mareo, de lado de Nacho Méndez, después de que el canterano fuese pitado el pasa sábado ante el Alcorcón por un séctor de El Molinón: "No es el camino", recalcó el defensa rumano, quien pidió unidad.

Sus declaraciones.

Final de temporada. "Son 11 finales y dentro del vestuario todo el mundo piensa así. Estamos en la recta final y se va a notar la diferencia en la parte alta. Van a llegar los partidos más importantes y todos los puntos van a serlo".

Amorebieta: "Vamos a ir pensando en los tres puntos como en cualquier campo. No hay un partido fácil en Segunda. Nos vamos a encontrar a un equipo bueno y no va a ser un partido fácil".

Su futuro: "No he pensado en ello. Solo en el ahora. Tenemos que hacer un buen trabajo para intentar sacar el objetivo que es subir a Primera división. No he pensado en más".

Pitos a Nacho Méndez. "Me sorprendieron un poco, era la primera vez que lo veía. Lo que no me gustó fue cuando sacaron a Nacho Méndez y se escuchó una pitada. No debe ser el camino este. También entiendo a la gente, que piensa que jugamos con el Alcorcón. Pero no es así. Cualquier partido es difícil en Segunda, no hay ningún equipo que pueda decir que va a ganar 5-0".

Rivales abajo: "Están peleando por su vida. Cualquier punto para ellos es muy importante porque le puede salvar la temporada. Lo viví el año pasado con la Ponferradina y no pudimos sacarlo. Me acuerdo que en los últimos partidos logramos puntos contra Alavés, Granada. Cuando vayamos a Amorebieta, no va a ser un partido fácil como mucha gente puede pensar".

Obligación de ganar: "Es nuestra vida de futbolista, tenemos que entrenar y llegar al fin de semana siguiendo el plan de parrido. La gente puede pitar o aplaudir pero tenemos que ser profesionales y seguir".

Solidez: "Estamos felices por la portería a cero y tres puntos, que es lo más importante. Ojalá que ganemos siempre 1-0 con gol en el 93 y subamos a Primera. Es lo más importante, ganar".