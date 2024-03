Símbolos del Sporting opinan del regreso de los pitos de El Molinón y la histórica presión ambiental: "La gente pitó por miedo"

Los pitos de un sector de la afición rojiblanca en distintos momentos del partido del pasado sábado del Sporting frente al Alcorcón en señal de desaprobación por la imagen del equipo gijonés y de forma más individual con el canterano Nacho Méndez en el momento de ser relevado por Christian Rivera, han reabierto un clásico debate en el entorno, con el equipo instalado en quinta posición ante una de las oportunidades más evidentes de recuperar la categoría tras el descenso en 2017. ¿Es El Molinón un estadio hostil con sus jugadores o demasiado exigente? ¿O esa presión forma parte de la grandeza del club rojiblanco?

La discusión está en la calle, con opiniones enfrentadas. Por partes. Algunas leyendas del club consideran que estos pitos de ahora son incluso tímidos en comparación con la carga de estrés a la que sometía El Molinón a sus jugadores antaño. "Era mucho más exigente. No tiene nada que ver, pero nada que ver lo de ahora con lo que era antes. Se pitó a Joaquín Alonso (jugador con más partidos en la historia del club) y a otros jugadores", explica Eloy Olaya.

Interviene Tati Alcalde, mítico defensa rojiblanco. "En nuestros tiempos la grada presionaba mucho más. De hecho, si venías de perder un partido y jugar mal, cuando salías a calentar ya te mostraban su descontento. Ahora no es así. Es otra generación, más joven, benévola, que no vivió esos tiempos. Antes la gente estaba acostumbrada a un fútbol vertical. Era lo que gustaba", explica.

¿Entonces son los aficionados más veteranos acostumbrados a esos éxitos y al estilo vertical los que pitan? "Sí o no, me explico", responde Tati Alcalde. "La gente también pitó por miedo. Ven que ahora es el momento donde el equipo se juega todo y no quieren que los jugadores se relajen", añade.

"La exigencia de El Molinón es enorme. Pero a la vez es muy buena para el futbolista. Esa presión te ayuda a mejorar y a dar lo mejor de ti. Creo que es una presión más positiva", sostiene una de las grandes leyendas de siempre en la entidad como Juan Carlos Ablanedo. "¿Qué para algunos puede ser una carga esa presión? Pues claro, puede ser. Pero en los momentos claves de la temporada siempre pedimos el respaldo de El Molinón", explica de nuevo el portero con más partidos en la historia del club rojiblanco.

Algunos exjugadores del Sporting, que prefieren mantenerse en el anonimato, consideran, en cambio, que "no es casualidad" que uno de los cursos que más cerca estuvo el equipo gijonés de recuperar la categoría desde aquel verano de 2017 fue precisamente en la temporada de la pandemia (2020-2021). Porque, sostienen, al equipo rojiblanco le "liberó" durante todos meses jugar sin público en El Molinón.

El debate alcanza a la preferencia del estadio por un determinado estilo. O incluso por un perfil de jugador. Las opiniones para este caso también son diferentes. Incluso Ramírez, el técnico del Sporting, se posicionó sobre este debate el sábado tras el partido ante Alcorcón. "Aquí gusta el rock and roll", explicó el entrenador sobre la impaciencia de El Molinón con determinadas acciones que acabaron con pases atrás a Yáñez y que desataron la furia de la grada.

La conversación llega ahora a los pitos sobre un protagonista: Nacho Méndez, que recibe múltiples apoyos. Entra en escena Carlos Carmona, excapitán rojiblanco, al que también le tocó convivir con esa mezcla de exigencia y pasión siendo un jugador de perfil técnico. "Está haciendo una grandísima temporada, siendo muy regular. Ha marcado goles importantes y creo que es la temporada más completa desde que está en el primer equipo, una pieza fundamental". También irrumpe Álex Pérez, central rojiblanco entre 2017 y 2019. "Si le pitan, le pueden hacer daño. Es un jugador frío, pero en los momentos delicados ayuda a tener esa calma que el equipo necesita. Nacho tiene mucha calidad. Es diferencial. Pero lo que necesita es cariño", apunta.

En Mareo, además de Pascanu, recalcaban ayer la trascendencia del centrocampista de Luanco: "Está siendo un referente de este equipo", destacan desde el club rojiblanco, donde valoran lo que está aportando dentro y fuera del campo y el paso dado en cuanto "al liderazgo". Y a nivel futbolístico, tras tantos meses sin jugar por lesión, "su rendimiento es una de las claves de que el equipo esté toda la temporada entre los mejores", precisan desde el Sporting, convencidos de que dará su mejor rendimiento, en el campo y con el grupo, en los once partidos que hay por delante.

