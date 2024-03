En el corazón del Amorebieta: así prepara el rival del Sporting el partido del domingo en Lezama

Un grupo de adolescentes del "insti", como llaman al único centro de educación pública de Amorebieta, estiran las piernas sobre las butacas de la tribuna del campo, todos con bocata en mano, como si fuera un ritual, mientras observan como espectadores privilegiados los avances de la primera sesión de la semana del equipo que dirige el asturiano Alejandro Castro, "Jandro", que tiene al balón como gran protagonista –los titulares en Andorra realizan trabajo de descarga–. El técnico mierense sustituyó en el cargo hace doce jornadas a Mujika y ha logrado que los vascos enlacen una de las mejores rachas de la temporada, que les hace soñar con sacar la cabeza del pozo del descenso. En los últimos seis partidos solo han perdido con el Leganés, líder de Segunda. En el último encuentro ganaron en Andorra (0-1). El domingo esperan hacer lo mismo con el Sporting de Ramírez para dar pasos hacia una permanencia que sería histórica ya que los vascos están jugando su segunda temporada en la categoría de plata en toda su historia tras un ascenso-descenso-ascenso.

En Urritxe, el campo del Amorebieta, todo fluye natural, de forma espontánea. Nada es desproporcionado. A todo se le da una normalidad cada vez más anormal en el negocio. "Es nuestra forma de trabajar", confiesan. También a los periodistas, a los que se ofrece en todo momento un trato amable, cercano, y se da todo tipo de facilidades. Los entrenamientos se celebran cada día a puerta abierta sin miedo a topos o a posibles filtraciones. Es el fútbol en su esencia más pura. Unai Bustiza, héroe en Andorra, salta al verde para soltar piernas. Asier Goiria, director deportivo de la mejor etapa de la historia del club y leyenda de una localidad de la que es vecino, tiene con él un gesto de complicidad. Luego se da un mínimo respiro –no suelta nunca su teléfono móvil– y toma por un segundo asiento junto al resto de su equipo de trabajo en el banquillo local, donde todos siguen el entrenamiento.

Jon Baraja, el jefe de prensa, director de comunicación, periodista multiusos, chico para todo, cruza las instalaciones para abrir las puertas de la casa a LA NUEVA ESPAÑA, que visita el corazón de un club modélico: representa a una ciudad de 19.000 habitantes que bien podría ser algo menos del aforo del siguiente encuentro del Sporting en El Molinón –ante el Racing de Santander– y que ve cómo en los últimos tres años ha estado en dos ocasiones instalado en el profesionalismo pese a contar con menos recursos que algunos clubes de Primera Federación.

Goiria y su equipo de confianza pasan las horas en Urritxe: es aquí, en el campo, donde se cocinan las decisiones estructurales en materia deportiva, se planifica el mercado, y también se preparan los partidos, que se juegan después en las instalaciones de Lezama.

Las otras decisiones, las que afectan a los números y no a la pata deportiva, que ejerce libre e independiente, se toman en una coqueta y moderna oficina ubicada en pleno centro, en la calle Harrison, una de las arterias de la ciudad. Allí está el hombre de los números, Ibon Olalde, un informático convertido en director general, también CEO, además de Iñaki Kortazar, encargado de tejer las comunicaciones con LaLiga, y que también ejerce de responsable de la cantera (cuenta con 352 jugadores de la base).

Olalde toma asiento en un pequeño despacho, en la parte trasera de la oficina, que también hace las veces de sala de reuniones para la junta directiva. Ahí revela las finanzas de un equipo que dispone de 4,1 millones de euros de tope salarial –el más bajo, de largo, de toda Segunda División– y que además combate con muchas limitaciones. Una, la imposibilidad de jugar en Urritxe al no cumplir las exigencias de LaLiga (el club tiene un acuerdo con el Athletic, que le cede las instalaciones de Lezama para disputar los encuentros de local), lo que resta opciones de explotar el negocio, especialmente en los días de partido. De hecho, lamenta que la masiva visita de la Mareona no tendrá un impacto tan potente sobre las arcas del club como lo tendría si jugase en Amorebieta: ya no solo para la entidad, también para las arcas de la ciudad. Sí se lleva un pellizco por el taquillaje del encuentro (se estiman más de 600 seguidores rojiblancos en Lezama). Pero hasta ahí. También explica que el club no tiene detrás un inversor millonario (no es una sociedad anónima, sino una sociedad deportiva).

¿Y cómo salen las cuentas? Pues a través de dos claves: reducir gastos y ser eficientes: "Somos siete profesionales, además de la estructura deportiva tenemos un director de comunicación, prensa, un coordinador de cantera, que lleva también el tema de comunicación con LaLiga, otra persona que está en la tienda, pero que también gestiona viajes, protocolo, estoy yo...", enumera. Olalde cuenta que la principal vía de ingresos viene de los derechos televisivos: "De los 6,7 millones de presupuesto, 5,1 son por la tele". El Amorebieta también recibe un importante empujón a través de acuerdos de patrocinio con el tejido empresarial local. Y un añadido cada vez más importante por "retail". En ese sentido, el club dispone de una tienda oficial, situada muy cerca de La Patata, el monumento más reconocible de la localidad. "Pasamos de vender muy poco a tener un mayor volumen. De hecho, en Reino Unido nos han comprado camisetas", cuenta a modo de anécdota.

De una muerte anunciada a la mejor época de la historia. Olalde explica cómo se ha levantado un club de lo que parecía una muerte segura antes de la llegada de la actual junta directiva que preside Jon Larrea, en 2018, a través de un modelo sostenible, controlando al límite cada céntimo que se invierte. "Nos encontramos con un solar. El club estaba arruinado. Lleno de deudas", comienza a explicar. "Debía unos 600.000 euros, de los cuales 200.000 eran a la Seguridad Social. Comenzamos una negociación con los acreedores, con la Seguridad Social, con los jugadores, a los que se debía dinero y que era la situación más difícil. Intentamos trasladarles un mensaje de confianza. Era ‘jodido’, porque no nos conocían. Recuerdo un acreedor que no se creía que le fuésemos a pagar. Le llamamos y le dijimos: ‘Aquí tiene lo que se le debe’. Y nos respondió: ‘¡Ya creía que no me iban a pagar!’ Así estaba el club. Con los pies en el suelo, poco a poco, conseguimos darle la vuelta. La clave es que no nos hemos vuelto locos. No gastamos un euro de más", apunta. "El año del ascenso ya estábamos saneados".

El punto de inflexión. Ese ascenso, señala el director general, sí obligó a la entidad a levantar otro muro tras conseguir limpiar la deuda: profesionalizar todas las parcelas de un club que hasta entonces era amateur para ajustarse a las exigencias que marca LaLiga con todos los clubes de fútbol profesional. "Con el primer ascenso tuvimos que convertir un club amateur en uno totalmente profesional en apenas cuatro días. El club que conocimos en Segunda B, lo que conocemos como Primera Federación, donde estuvimos también un año, digamos que era totalmente amateur. El primer ascenso marca un antes y un después. A partir de ahí, todo se profesionaliza. Con el descenso lo que hicimos fue bajar todo a mínimos. Competir en Primera Federación no da para esa estructura. El club hizo una reformulación. Se produce el ascenso de nuevo, y esa tienda Quechua que teníamos guardada la sacamos de nuevo".

El gran objetivo: una reforma integral de Urritxe. La realidad del club, con sus posibilidades económicas, sin certezas, impide desarrollar un modelo a largo plazo, cuenta el director general, sino que las miras están más enfocadas en ajustarse a los números cada temporada. Eso sí, el gran objetivo del Amorebieta, explica, está en conseguir que la localidad pueda disfrutar del fútbol en Urritxe, y eso pasa de forma irremediable por llevar a cabo una reforma integral en el campo municipal. "Estamos en negociaciones con el Ayuntamiento". Esa sería la meta de un club que se mira en varios aspectos con el Eibar, aunque quiere forjar su propio camino, y que el domingo se cruzará en el camino del Sporting.

