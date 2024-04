Mbemba, la última irrupción del eterno caladero francés que irrumpe en Mareo: "Vimos unas condiciones que no teníamos"

Y de repente, toda una irrupción. Pierre Mbemba, central, y a la vez, mediocentro, de apenas 19 años, desconocido para el gran público sportinguista, ha emergido con una voracidad y unas cualidades que llaman poderosamente la atención. No es literalmente otro "caso Varane". Pero su procedencia del caladero "galo", fútbol físico, moderno, y su capacidad de progresar a velocidad de crucero por la base rojiblanca guarda ciertos paralelismos con la del hoy mediocentro del primer equipo. "Estamos encantados con él", sostienen en Mareo tras un semana completa del futbolista a las órdenes de Miguel Ángel Ramírez.

Después de disputar 16 encuentros con el C de Samuel Baños, dio el pasado mes de noviembre el salto al Sporting Atlético –ya lleva 7 encuentros en Tercera Federación– para debutar ante el Avilés Stadium. Cosas de la vida, precisamente ante el rival que tiene hoy el conjunto de Aitor Zulaika en Mareo (16:45 horas). En la última semana Ramírez ha tirado de él para cubrir el vacío que dejan las bajas de Izquierdoz y Pascanu en la zaga, y el jugador ha dejado un gran regusto. Hoy, Mbemba, "un chico encantador, agradecido con todos" –como lo definen en el club gijonés–, tiene alguna posibilidad de meterse en la convocatoria para la cita crucial por el play-off que los rojiblancos afrontan mañana, en Anduva, ante el Mirandés. Si no, le esperan con los brazos abiertos en el Sporting Atlético con vistas a un encuentro especial para él ante el Avilés Stadium. También muy relevante para el filial, que lucha por el ascenso.

Pero Mbemba, que vive en la Residencia de Mareo, donde le definen como un chico amable, educado, que no da problemas, muy disciplinado, es ya toda una sorpresa positiva y un acierto para el sistema de reclutamiento internacional que trazan en la entidad. Toda una sorpresa, entre comillas. En Mareo contaban con informes de este poderoso futbolista francés criado en al prestigiosa cantera del Saint-Etienne, al que se tenía en el radar. Luego, en verano, surgió la oportunidad.

Llegó a prueba, al Sporting C. Bastaron unos pocos entrenamientos para que los responsables de la cantera rojiblanca tuviesen claro el "ok", sostienen en la entidad. Su fortaleza sorprendió al instante. También a sus compañeros, que intuyen que el chico tiene madera para llegar al profesionalismo. "Cuando surgió la posibilidad de venir a probar y todo estaba en orden, le invitamos a la prueba, vino y rápidamente se vio que tenía condiciones, con unas características que no teníamos en Mareo. Y se quedó".

