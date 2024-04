La claves de la situación de Ramírez, que congela su futuro hasta junio: "Ahora no es lo importante"

Miguel Ángel Ramírez reiteró de nuevo ayer –en su atención ante los medios de comunicación en sala de prensa antes del partido que se celebra mañana en Anduva– su firme intención de esperar hasta la conclusión de la temporada 2023-2024 para sentarse a hablar sobre su futuro. "¿Si me ofrecen mañana la renovación? Aún no decidiría nada", aseveró el técnico canario, que finaliza contrato en la entidad gijonesa el próximo 30 de junio, con su futuro muy abierto. "Ahora no es lo más importante. No es momento de pensar en lo individual, sino en el equipo". Hoy, las conversaciones para abordar la hipotética renovación de Ramírez, de 39 años, primer técnico que aterrizó en Mareo con el sello propio de Orlegi Sports tras el cese de Abelardo Fernández, firmado por la anterior propiedad, siguen en "stand by".

El único acercamiento entre entidad y entrenador para pensar en el siguiente proyecto tuvo lugar hace unos meses, justo antes de Navidad, como informó LA NUEVA ESPAÑA, pero fue una conversación informal, superficial, sin ir más allá que un intercambio de opiniones y un reconocimiento de la entidad a su labor. No es un tema además que genere tensiones en el club, aunque sorprenda a la opinión pública y a un sector de la afición, que apoya a la continuidad del proyecto tras pasar ya el peaje de la adaptación a la ciudad, competición y entorno. Es algo pactado entre las dos partes desde hace meses, que trasciende al cortoplacismo de los resultado.

De hecho, por el mes septiembre ya se llegó a un acuerdo tácito: el mejor momento para estudiar la voluntad de cada parte es en verano, cuando se conozca el escenario real del proyecto y se hable de planificación. Aunque no hay cláusulas que vinculen ni comprometan, en Mareo asumen que si se logra el ascenso a Primera División el acuerdo parece cantado, aunque toque negociar. Mientras que en caso de continuar en Segunda, todo está muy abierto. El perfil del técnico gusta a la cúpula de Orlegi Sports y se valora su labor en la entidad, pero hay otros aspectos a tratar.

Ramírez, mientras, tiene cartel, especialmente en Sudamérica, y siempre se ha mostrado como un aventurero del fútbol. Aunque ya priorizó seguir en el Sporting en verano de 2023. Barcelona de Ecuador llamó a su puerta, con un contrato económicamente muy importante, que fue desestimado.

En Mareo continúan planificando el futuro con los dos escenarios, mientras todo siga abierto: en caso de continuar en Segunda y con un ojo a un posible ascenso a Primera, con el play-off a 3 puntos. Hay varias carpetas sobre la mesa. Unas que se pretenden abordar independientemente de la categoría en la que milite la entidad, como la renovación del zaguero gallego Pablo Insua, que sigue también en el mismo punto, sin avances. Otras que se analizarán hasta el final. Una, la del capitán "Cali" Izquierdoz, quien también finaliza contrato, y al que se valora su liderazgo, jerarquía y profesionalidad.

Suscríbete para seguir leyendo