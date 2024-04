Los detalles de un día para la historia en Mareo: del mensaje de "hacia dónde va el Sporting", a los ecos del Mundial

"Seguiremos luchando para llevar a este Sporting tan alto como la pasión de sus seguidores". Alejandro Irarragorri, presidente del Sporting, encabezó ayer la presentación de la última reforma de la Escuela de Mareo. "Estamos al más alto nivel para formar jugadores integrales", defendió sobre los 17 millones invertidos por el club (con financiación de los fondos CVC) para una fase de obras que se han extendido durante 18 meses y han renovado vestuarios, gimnasio y clínica, entre otros espacios. Aún falta, al menos, otra fase. El dirigente aprovechó para recordar sus palabras cuando llegó al club, momento en el que varios canteranos cambiaron el Sporting por el Villarreal, para dar dimensión al cambio. "Entonces dije que si fueran mis hijos probablemente buscaría otras alternativas (al Sporting), ahora contestamos así a los que se llevaban a los niños", sentenció.

La presentación del nuevo Mareo se convirtió en un acto multitudinario. Decenas de personas del ámbito político, deportivo y empresarial de la región acompañaron al club con Javier Tebas, presidente de LaLiga, como protagonista. "Esta temporada el Sporting está peleando por arriba. Es importante ese ascenso, pero mucho más estas inversiones. Mareo es historia del fútbol español", destacó Tebas de unas mejoras para "intentar reverdecer aquel Mareo" al que situó hace años a la altura de La Masía.

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, fue el primero en intervenir y en recordar los orígenes de Mareo porque esto "es de todos". "No estaríamos aquí sin aquellos que tuvieron una visión y empezaron a ejecutarla. Esta aquí la familia de Ángel Viejo Feliú y de Díaz-Negrete. También Churruca, que no disfrutó de Mareo, pero sí fue fundamental su fichaje por otro club para poner la primera piedra", recordó. Tras un primer encuentro en una carpa habilitada en la antigua zona de la pista de fútbol sala, los invitados accedieron a las entradas del edificio central de Mareo, donde se han centrado las últimas inversiones. De ahí, a alzar la nueva bandera que preside las instalaciones rojiblancas, con un guiño a la afición ya que lleva serigrafiado el nombre de todos los abonados del club. Por último, se descubrió una placa para dejar constancia de la reforma, que se une a la ya histórica del nacimiento de Mareo, datada en 1978.

"Nunca tiro la toalla", comentó, minutos después, Alejandro Irarragorri, sobre la situación de la candidatura de Gijón al Mundial 2030, en el momento de atender a los medios de comunicación. "Nosotros lo que hemos hecho es, con la responsabilidad que creemos que tiene un club de traer valor a su comunidad, encontrar esa oportunidad y traerla la mesa. Después hay muchos puntos de vista. La oportunidad hoy sigue ahí. Y esperemos que podamos encontrar las llaves y las soluciones", señaló el dirigente rojiblanco.

Al presidente del Sporting se le preguntó por la ausencia en la presentación de la reforma de Mareo de Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón. En concreto, por si esto suponía un gesto más de la tensa relación entre Ayuntamiento y Sporting. "No, yo creo que no tiene nada que ver. Le mando un fuerte abrazo y un saludo. Carmen ha enviado una representación (Ángela Pumariega y Jorge González-Palacios). Creo que hay que entender al fútbol como asociación. El fútbol es algo tan importante para la comunidad que tiene que verse realmente representado en un esfuerzo solidario en todos los sentidos", señaló el dirigente del club gijonés.

Javier Tebas, quien dejó la puerta abierta a la realización de un derbi asturiano en México en el futuro, también se pronunció sobre el Mundial y la alternativa de Gijón. "No he hablado con Alejandro (Irarragorri) de este tema. Sé la ilusión que tiene Alejandro por la afición, por el Sporting, de poder albergar una cita mundialista. Vamos a ver, porque es verdad que desde el ámbito federativo está todo parado", explicó, reiterando su sorpresa por la "incoherencia" con la que valora la situación que rodea actualmente a la Federación Española de Fútbol.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, Irarragorri destacó que el nuevo Mareo es "un mensaje muy claro de hacia dónde va el Sporting, hacia dentro y hacia fuera, y el nivel de excelencia que exigimos", no quiso hablar de futuribles en relación a si el equipo disputará el play-off o al contrato del entrenador, Miguel Ángel Ramírez. Se centró en "el presente". "La marcha del equipo está siendo interesante y positiva. Valoro mucho el aprendizaje y cómo reaccionan ante circunstancias adversas, por ejemplo, lo que sucedió el sábado pasado durante el primer tiempo. Probablemente no fue el planteamiento ideal, probablemente no hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer, pero se actuó en consecuencia", concluyó. Por el momento, en su agenda, figura acudir este domingo al partido en El Molinón.

