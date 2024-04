Ramírez, los "análisis exitistas", y su conversación con Irarragorri del planteamiento en Elche: "Me peleo dentro, no fuera"

El entrenador del Sporting tenía ganas este viernes de responder a varias cuestiones y, especialmente, esperaba una cuestión relacionado con las palabras de Alejandro Irarragorri en la inauguración de la reforma de Mareo. El presidente, que había seguido la derrota en Elche en el palco del Martínez Valero, se pronunció sobre un tema deportivo: "Probablemente no fue el planteamiento ideal, probablemente no hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer". Miguel Ángel Ramírez desveló que, tras escucharle, mantuvo una reunión con él para explicarle los motivos de su planteamiento. De eso, del partido del domingo y de su futuro, habló el técnico canario.

Enfermería. "Van mejorando. Seguramente el único que pueda llegar a tiempo será Varane. Está completando la semana con normalidad. Bamba, en teoría, también. Vamos a ver cómo termina la semana. Los demás siguen en su proceso de recuperación".

Villarreal B. "Sabemos todos que no va a ser sencillo. Juegan muy bien. Han puesto las cosas muy complidas a rivales de arriba en las últimas fechas. Con esa mentalidad hemos trabajado. Somos conscientes de la mentalidad, de sumar en casa, de ganar para afrontar las últimas cinco jornadas en play-off".

Balón parado. "Hubo situaciones favorables de balón parado nuestras que se han ido por poquito. No hemos hecho gol (en las últimas doce jornadas) pero sí situaciones. Es un arma a explotar. Lo sabemos. Estamos trabajando para sacar rédito y ser peligrosos".

Clasificación. "Es muy importante (depender de ti mismo) que no estés pendiente de los demás. Sobre todo, sumar para estar en el pelotón de arriba y optar a todo".

Todo en un puño. "Lleva siendo una tónica de todo el año, lo vivimos con bastante naturalidad. Cuando éramos segundos, estábamos a dos puntos del décimo. Sabíamos que era anecdótico. Sabíamos que lo importante es que seguimos arriba y que en este esprint final estamos para optar a cualquier cosa. Podemos optar a lo máximo".

Quedar lo más arriba. "Es importante, una ventaja real (de cara a un play-off). Pero eso ya llegará. Lo importante ahora es que consigamos ganar el domingo, que nos permita seguir con opciones de todo. Es lo único en lo que pensamos".

Presión. "Me sonaban los miedos y los pitos en Elche (del público a los jugadores ilicitanos). Aquí estamos todos con lo mismo, da igual cómo te llames o tengas el mayor presupuesto. Se está complicando también la permanencia".

Planteamiento en Elche. "No me entró el miedo. Fue aprendizaje de lo que nos estaba pasando fuera de casa, Zaragoza, Levante…. No podía ser. Teníamos que ser mucho más sólidos en defensa. Si nos hubiera salido esos goles de las dos llegadas del inicio, qué fenómeno Miguel, pero como no salieron esos goles … Es el análisis exitista. Obviamente los nuestros fueron errores groseros y te entran esos miedos de los que hablamos. Y luego, como les entran al rival, te da opción".

Palabras de Irarragorri. "Se pagaba menos de un euro, por euro apostado esta pregunta. A Alejandro ya le respondí ayer. Me peleo dentro, no fuera. No nos peleamos. Nos reunimos. Somos frontales y muy respetuosos. Como él sabe que el que sabe de fútbol soy yo, se sienta conmigo y lo discute. Escucha. Hablamos de fútbol. Y aprende. Aprendemos el uno del otro".

Reforma de Mareo. "Estaba emocionado. Me criticaron mucho por lo que dije la temporada pasada. Cómo me atrevía a decir eso. Afortunadamente la vida me ha regalado muchos sitios, y cuando vine, lo que vi no estaba a la altura del club. Cuando llego, lo que vi estaba más cerca de Primera RFEF. El campo es consecuencia de todo lo demás. Ahora está más cerca de Primera División".

Lucha. "Se me pasan las palabras de Roberto Olabe cuando estaba en Aspire: 'Si los resultados son cortos al final, es donde hay mejora, exigencia, donde hay dificultad'. La comodidad no te lleva a mejora, a cambio, a nada mejor. Me resonaban mucho esas palabras estas semanas. El que estemos así hasta el final, implicará mejora de jugadores y de mí como entrenador".

Mario y las ocasiones. "Él está tranquilo. El que falla es el entrenador en los planteamientos. La presión es para el entrenador, no para él".

Roque. "En la suma de cualidades y necesidades, me salían otros perfiles. Tengo que pensar en el equipo para competir mejor. Aunque la decisión me pueda doler, tengo que ser consecuente con ello. Entendí que había otros compañeros que lo podían hacer mejor. Está siendo un ejemplo para todos. Un tipo con su currículum, con la humildad y conciencia de equipo, está a disposición. No tiene que ver su contrato por partidos. Y sí, es un jugador interesante para el futuro. Un profesional como él siempre tiene cabida".

Valentía."El mensaje antes del partido (en Elche) es vamos a ser valientes, vamos a por ellos. Nunca salí a un partido a ver si empatamos. Lo que pasa es que tienes que saber qué ayuda al equipo a ser más competitivo en función del rival para ser valiente. Son las herramientas, alineación, sistema… Soy entrenador del Sporting por ser valiente toda mi vida".

¿Separar caminos en junio? "No me da pena. Vivo el presente. Sé que me pueden echar el domingo. Intento eliminar las penas o emociones de mi carrera. Estoy aquí. Sé que soy el entrenador. Puede que el lunes no lo sea, o en junio, o en 2028. Lo vivo con naturalidad y con la ilusión de esta profesión tan temporal".